Coronavirus, chef Rubio contro tutti: "Governo di m... Amici dei nazisti, a pecora coi terroristi"

La notizia dei 500mila tamponi dell'azienda italiana venduti agli Stati Uniti ha fatto molto discutere nelle scorse ore. C'è stata grande indignazione nel Paese per la cessione, seppure a pagamento, di un dispositivo medico che in questo momento è primario nel nostro Paese. Se ne è chiesto il blocco dell'esportazione per favorire il bisogno interno. Quel quantitativo di tamponi sarebbe stato sufficiente a soddisfare per intero e per diversi giorni il fabbisogno degli ospedali del Nord Italia, dove si è verificato il maggior numero di casi di coronavirus. Sono decine di migliaia le persone che quotidianamente chiedono di sottoporsi al tampone ma le direttive attuali chiedono che vengano fatti solamente su persone con netta evidenza di sintomi. Impossibile, per uno come Chef Rubio, non buttarsi a capofitto in una polemica di questa caratura.

L'uomo è noto per le sue intemperanze e per il modo, non sempre corretto, di esporre le sue idee. Per alcuni è un arrufapopoli, per altri un provocatore, ma sta di fatto che anche in questa occasione, chef Rubio ha deciso di esporsi sui social per rendere pubblico il suo pensiero e lo ha fatto a modo suo, con un'invettiva contro il governo e non solo. " Governo di merda. Amici dei nazisti, a pecora coi terroristi ", esclama il personaggio televisivo dal suo profilo Twitter, scaldando ulteriormente gli animi, nonostante il clima già difficile nel nostro Paese. Chef Rubio ha ripreso un articolo di Repubblica.it che documentava la situazione dei tamponi, partiti da Aviano e prodotti a Brescia. Per chiarire ancor meglio il suo pensiero, il personaggio televisivo ha inserito anche le bandierine nel suo post, in modo tale da far capire, senza possibilità di equivoco, i ruoli delle nazioni nel suo sfogo. Il governo di merda sarebbe quello italiano, gli amici dei nazisti sarebbero gli israeliani e i terroristi gli amiericani.

Il Rubio-pensiero espresso nella serata di ieri non è molto distante da ciò che l'uomo ha sempre dichiarato, che pare gli abbia causato anche l'allontamento dal programma di cucina solo pochi mesi fa. Chef Rubio è diventato un personaggio noto in televisione grazie ai suoi programmi di cucina diversi da solito ma le sue esternazioni, spesso molto forti ed esageratamente provocatorio, potrebbero aver compromesso il suo percorso televisivo. Sotto il post dedicato ai tamponi sono tanti i commenti da parte di altri utenti che, con fatti comprovati, smontano la tesi di Chef Rubio.