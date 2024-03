Per correre a "Pechino Express" bisogna togliersi la maschera

«I concorrenti hanno l'opportunità di levarsi la maschera, per loro è come levarsi un grosso peso». Forse la spiegazione sociologica offerta da Costantino Della Gherardesca è fin troppo azzardata, però è vero che per alcuni personaggi famosi partecipare a Pechino Express significa mettersi a nudo. Di certo si devono togliere ceroni, trucchi, parrucchi e abiti alla moda. Insomma, da domani riparte l'adventure reality di Sky, la gara di sopravvivenza itinerante ambientata nei Paesi orientali. Nella nuova edizione Costantino è affiancato da Fru dei The Jackal in veste di inviato speciale e si punta sulla «Rotta del Dragone»: dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando per le città ricche di spiritualità del Laos fino i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. «Quello che stiamo vivendo è il secolo asiatico, noi lo raccontiamo in viaggio, cogliendo lo spirito dei nostri tempi», spiega ancora Costantino. Come dargli torto? Anche se poi di quei territori tra una corsa e l'altra dei concorrenti si coglie solo qualche sapore. Otto le coppie in gara: Fabio con la figlia Eleonora Caressa a formare «I Caressa», poi Damiano e Massimiliano Carrara «I Pasticcieri», Artem e Antonio Orefice «I Fratm» di Mare fuori, Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi «I Romagnoli», Nancy Brilli e Pierluigi Iorio «I Brillanti» (nella foto), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini «I Giganti», Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo «Le Amiche», infine in quota modelle Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi chiamate «Italia Argentina».