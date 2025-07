Corso Buenos Aires tira la volata ai saldi: 85mila a caccia d'affari

Corso Buenos Aires, principale arteria commerciale di Milano, fa il pieno nel primo fine-settimana dei saldi estivi, con oltre 85mila presenze. Lo rileva il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Ascobaires, spiegando che delle quasi 85.500 persone che hanno passeggiato tra piazzale Loreto e Porta Venezia il 79% erano italiani (il 61% da Milano e provincia) e tra il restante 21% di stranieri hanno primeggiato gli americani (11%) e i polacchi (10,6%), seguiti dai cittadini britannici (10%), da quelli francesi (8,1%) e dagli svizzeri (7,1%).

Secondo Gabriel Meghnagi, vicepresidente di ConfcommercioMilano e presidente di Ascobaires la capacità di spesa per questo fine settimana di saldi in corso Buenos Aires è stata "elevata" o "mediamente elevata per più del 42% dei visitatori", confermando la "forte attrattività" della nota strada commerciale.

I primi giorni di saldi comunque si confermano in linea con lo scorso anno, con uno scontrino medio che si attesta sui 130 euro. Abbigliamento e accessori donna gli articoli più venduti, seguiti da calzature per il mare, costumi e pantaloni da uomo. Gli sconti maggiormente applicati variano dal 20 al 40%. Giornate e con buon afflusso per quanto riguarda le vie dello shopping centrali arrancano invece le zone periferiche. "Si registra una buona presenza di turisti in centro e negli assi commerciali principali - osserva Meghnagi- Gli stranieri rappresentano quasi il 25% della clientela"

La corsa all'affare di stagione non è stata un po' rallentata dalle avverse condizioni meteo che hannocolpito moltre citta, Milano compresa ma anche dell'ormai consueto appuntamento conle promozioni dei pre-saldi che i negozianti riservano alla clientela più affezionata.

E se a risollevare le sorti sono i turisti stranieri a caccia del Made in Italy di qualità

a prezzi più abbordabili, c'è chi pensa che per invogliare a fare acquisti vada rimodulata l'esperienza stessa dei saldi arricchendola con percorsi legati ad eventi culturali e artistici ma anche curiosità gastronomiche.