Così l'asta diventa galleria, in mostra le "top" fotografie

Milano si prepara a diventare capitale italiana della fotografia. Fino a mercoledì, nella sede di Finarte in via dei Bossi, debutta la prima "Photo Week" mai organizzata in Italia: un progetto inedito che trasforma il tradizionale calendario d'aste in un vero percorso curatoriale dedicato alla storia e all'evoluzione dell'immagine fotografica. Non una semplice sequenza di vendite, ma una vera immersione nel linguaggio della fotografia, tra grandi maestri italiani, immagini provenienti dagli archivi NASA, rare testimonianze etnografiche dell'Ottocento e opere accessibili ai nuovi collezionisti. Oltre cinquecento lotti, quattro aste e tre giornate che raccontano il medium fotografico attraversando epoche, continenti e stili differenti. L'ambizione del progetto è chiara: costruire un appuntamento capace di coniugare mercato, cultura e ricerca. Anche i cataloghi sono stati pensati come strumenti critici e non soltanto commerciali, con testi curati dal professor Roberto Mutti, consulente scientifico della casa d'aste milanese, da anni tra le voci più autorevoli della critica fotografica italiana. La "Photo Week" si è aperta con "Fotografia: Icone Italiane", asta che conferma il ruolo centrale di Finarte nella valorizzazione della fotografia italiana. In catalogo cento lotti che attraversano quasi due secoli di immagini, dal XIX secolo fino alla contemporaneità, selezionando alcuni degli scatti più celebri dei grandi autori italiani.

Tra i lavori più attesi spicca "Alpe di Siusi" di Luigi Ghirri, una delle immagini simbolo della poetica del maestro emiliano, proposta con una stima di 10.000-15.000 euro. Non mancano le immagini entrate nell'immaginario collettivo italiano, come "Io non ho mani che mi accarezzino il volto" di Mario Giacomelli, il celebre scatto dei "pretini" in corsa stimato 3.500-4.500 euro. Attesissimo anche il "Tuffatore" di Nino Migliori, lotto 1056, valutato 3.000-4.000 euro. Oggi tocca alle collezioni speciali con due aste tematiche molto diverse tra loro ma unite dal valore storico delle immagini. Alle ore 14.30 prende il via "Fotografia:

Alla scoperta dello Spazio", raccolta proveniente dagli archivi NASA. L'asta riunisce immagini rare legate alle missioni spaziali dagli anni Sessanta in avanti, comprese fotografie realizzate dagli stessi astronauti. Un viaggio visivo che attraversa il mito della corsa allo spazio e restituisce tutta la potenza estetica delle immagini che hanno cambiato per sempre la percezione del cosmo. Alle 16 sarà invece la volta di "Fotografia etnografica: Il giro del mondo in 80+80 scatti", una straordinaria raccolta di fotografie tra Ottocento e primo Novecento dedicate alle popolazioni e alle culture dei cinque continenti. Un atlante visivo che racconta tradizioni, abiti, paesaggi e comunità lontane con immagini di grande fascino documentario. Tra i lotti più significativi emerge una rara stampa della tribù Dayak del Borneo risalente agli anni Sessanta dell'Ottocento, lotto 3118, con stima di 1.000-1.500 euro. Dalla stessa fascia di valutazione provengono anche i lotti 3129 e 3130 dedicati ai Maori dell'Oceania, entrambi stimati 1.000-1.500 euro. Il percorso comprende inoltre preziose albumine giapponesi dipinte a mano, immagini delle popolazioni della steppa asiatica e testimonianze fotografiche dell'Africa coloniale.

La manifestazione si chiude mercoledì alle 15 con "Fotografia: Under 1K", formula ormai molto amata dai collezionisti perché permette di acquistare opere con basi d'asta inferiori ai mille euro. In catalogo convivono autori emergenti e maestri internazionali, da Candida Höfer a Nan Goldin, da Bill Brandt a Cecil Beaton, fino ad Alexander Rodchenko.