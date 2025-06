Cosa si chiede agli asili? Orari più lunghi e più servizi

Le famiglie lombarde chiedono una sempre maggiore flessibilità nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. E quando si parla di nidi ciò significa una maggiore flessibilità degli orari. E' questa l'esigenza primaria che emerge dall'indagine promossa da Assonidi,l'Associazione degli asili nido e scuole d'infanzia privati (aderente a Confcommercio MiLoMB)in Lombardia. Nella regione (dati Istat) ci sono 2.637 servizi educativi 0-3 anni attivi (nidi e sezioni primavera), 1.928 privati (il 73%). L'indagine Assonidi ha analizzato diversi aspetti chiave: come gli orari di apertura e chiusura effettivi; l'offerta di servizi aggiuntivi oltre le 9 ore minime previste dalla normativa; le tipologie di frequenza e i dati di iscrizione. Contrariamente al requisito normativo che prevede un orario minimo di apertura di 9 ore giornaliere, la maggior parte degli asili nido lombardi offre un orario prolungato. Solo il 20% delle strutture si attiene strettamente alle 9 ore minime. Le strutture restanti indicano in prevalenza orari di 10 ore (19%), 10 ore e mezza (24%) e 11 ore (21%), con una piccola percentuale che arriva a 12 ore (3%). Un dato rilevante è l'ampia offerta di servizi aggiuntivi rispetto alle 9 ore di servizio base. Il 93% delle strutture dichiara di offrire uno o più servizi aggiuntivi, spesso a pagamento rispetto alla retta standard. Le opzioni più diffuse sono il "Dopo scuola" (82% delle strutture) e il "Pre-scuola" (63%), spesso offerti in combinazione (49%).

Il 17% menziona anche i "Laboratori pomeridiani occasionali". La maggioranza delle strutture, il 96%, prevede la possibilità di frequenza sia full-time sia part-time. Le iscrizioni full-time rappresentano il 74% del totale, part-time il 26%. P