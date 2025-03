Cosmetica, tesoro da 18 miliardi volano dell'export

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cosmetico è sempre più un bene fondamentale per gli italiani. Lo confermano i numeri sul settore presentati dal Centro Studi di Cosmetica Italia nell'ambito di Cosmoprof Worldwide Bologna 2025. Secondo i dati preconsuntivi, in Italia nel 2024 il fatturato del comparto supera i 16,5 miliardi con una crescita del 9,1% sull'anno precedente. E nel 2025 si prevede un'ulteriore progressione del 6,9%, che porterà il fatturato a 17,7 miliardi. Importante il volano dell'export, che nel 2024 ha registrato 7,9 miliardi (+12%). E quest'anno si prevede un'ulteriore crescita dell'8,5%.

Bene anche il mercato interno, nel quale i consumi hanno avuto una crescita del 6,9% raggiungendo un totale di 13,4 miliardi. Le proiezioni per il 2025 confermano questa tendenza, con un ulteriore incremento del 5,7% a quota 14,2 miliardi. Sull'anno appena concluso e su quello in corso, le proiezioni sono positive anche in riferimento ai singoli canali distributivi. Tra questi spiccano la profumeria (+9,5%) e l'e-commerce (+13,5%). Anche il canale della farmacia mostra una buona crescita (+ 5,7%) ma La grande distribuzione si conferma il segmento più rilevante in termini di valore, con consumi di cosmetici pari a 5,5 miliardi (+5,6%). Resta positivo il trend per i canali professionali: +5% i saloni d'acconciatura, con un volume vicino ai 620 milioni, mentre i centri estetici si attestano a 216 milioni (+4,7%).

Altrettanto significativi sono i numeri del mercato cosmetico globale, scenario nel quale Cosmoprof gioca un ruolo strategico. Per il 2025 l'agenzia internazionale Euromonitor Intertantional prevede un fatturato di oltre 612,8 miliardi, con una crescita media annua dal 2023 dell'8% circa. Il mercato cosmetico Usa guida ancora la classifica dei Paesi più performanti: nel 2025 raggiungerà i 120,4 miliardi di euro. La Cina si conferma il secondo mercato mondiale, con incremento previsto del 5%.

Nonostante le difficoltà di accesso per brand internazionali, il colosso asiatico vive un notevole incremento di prodotti locali ed esprime tendenze che influenzano l'evoluzione dell'industria a livello globale. Ma ad avere le percentuali di crescita più alte sono Middle East, Africa e America: le aree «booming» della cosmesi.