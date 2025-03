Cosmoprof rimette in mostra tutta l'industria della bellezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il salone del beauty più prestigioso al mondo ha riaperto i battenti. E tra gli stand, distribuiti su uno spazio espositivo di oltre 170mila metri quadri (in crescita del 5,8% rispetto allo scorso anno), è già iniziato l'afflusso di stakeholder e addetti ai lavori arrivati per l'occasione da ogni parte del pianeta. Si è alzato ieri il sipario sulla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento di riferimento per l'industria cosmetica mondiale: un appuntamento in cui bellezza, innovazione e opportunità di business trovano l'intreccio perfetto. Anche stavolta la manifestazione ha confermato la propria vocazione internazionale, con la partecipazione di 3.128 aziende da 65 Paesi, in rappresentanza di più di 10mila brand. Nel dettaglio, quest'anno il 56% degli espositori proviene dall'Europa, il 44% da Paesi extra europei, mentre le presenze dell'Italia rappresentano il 22%. Spicca poi la presenza di nuovi espositori rispetto al 2024, il 35% del totale.

«Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma una piattaforma strategica per il business e l'innovazione. Il numero di aziende partecipanti e l'interesse crescente da parte di operatori da tutto il mondo dimostrano la vitalità e la resilienza del settore», ha detto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. «Il successo di questo evento ha aggiunto - è il risultato di un impegno costante nel creare opportunità di crescita per l'industria cosmetica, offrendo strumenti che facilitano il networking, l'innovazione e la collaborazione tra i principali player». Grazie a queste caratteristiche, ha proseguito Calzolari, Cosmoprof si conferma «l'evento fieristico a maggior vocazione internazionale, partner strategico di business, riconosciuto anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre che da Cosmetica Italia, l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e dalle associazioni pubbliche e private dei principali mercati».

Così Cosmoprof non solo parla molte lingue, ma offre anche ai propri visitatori uno sguardo di settore spalancato sul mondo. Sono infatti 29 i padiglioni nazionali presenti in fiera, a rappresentare le caratteristiche e le tendenze del beauty in Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Pacific Islands, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Ucraina, Uk, Regione di Taiwan, Turchia, Usa. Le presenze di California e Tunisia rappresentano una novità rispetto alla passata edizione. La collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con Ice ha in particolare permesso la presenza alla manifestazione di oltre 80 delegazioni con i più importanti importatori, distributori e retailer da tutto il mondo, con particolare attenzione a Stati Uniti, Africa e Area del Golfo e Medio-Oriente. Con questa capacità di richiamo, Cosmoprof Worldwide Bologna continua a essere un appuntamento strategico per gli stakeholder da tutto il mondo.

«È l'unico evento internazionale che offre una visione complessiva delle novità nel mondo beauty, grazie alla presenza in un'unica location di tutti i comparti dell'industria, dalla supply chain al prodotto finito», ha sottolineato il direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, Enrico Zannini, secondo il quale a incrementare l'interazione tra i vari canali e comparti è stata anche la scelta di aprire ieri tutti i padiglioni, come peraltro era già accaduto con successo lo scorso anno. Tra le peculiarità della 56esima edizione della fiera c'è anche quella del nuovo layout espositivo, ideato «per rispondere alle esigenze degli operatori e degli espositori presenti all'evento e alla ricerca di strumenti più dinamici e immediati per affrontare il mercato».

A Bologna le opportunità di business vengono inoltre agevolate dai servizi di Cosmoprof My Match, un software di match-making esclusivo a disposizione degli addetti ai lavori per organizzare appuntamenti di business direttamente in fiera, e grazie ai servizi di consulenza personalizzati garantiti dal know-how del team Cosmoprof per rispondere alle necessità di tutti i canali distributivi. Così, la domanda incontra l'offerta al meglio. E stanno già riscuotendo apprezzamento le Buyer Lounge, allestite nei padiglioni 14 e 36, con riferimento nell'ordine al canale premium e prestige di Cosmoprime e al comparto Profumeria e Cosmesi con target mass market.

Allo stesso modo nel padiglione 37 si trova la Hair Lounge con i professionisti dell'acconciatura, mentre nel mezzanino tra i padiglioni 21 e 22 c'è una lounge dedicata all'erboristeria. Una «full immersion» nella bellezza a 360 gradi.