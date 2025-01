La creatività di un'epoca intera abbraccia lo stile del "subacqueo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oris, Casa fondata nel 1904 ad Hölstein, dopo l'iconico Pointer Date con datario periferico e diversi calibri automatici di manifattura, nel 1965, rispondendo ad una pressante esigenza del pubblico, lanciò il suo primo orologio subacqueo: in acciaio da 36 mm, vetro in cristallo acrilico bombato, lunetta girevole bidirezionale, corona a vite e un quadrante nero con indici luminescenti ai quarti. La Maison ha reinterpretato il concept subacqueo a partire dal 2015, celebrandone il 50° anniversario con il Divers Sixty-Five automatico, in acciaio da 40 mm, con ghiera girevole unidirezionale. L'anno successivo, ecco la versione con semplici marcatori orari in luogo dei numeri e degl'indici a barretta (da notare la stilizzazione Oris Shield al 12) e un design più filante della lunetta, cui seguono anche una variante cronografica ed edizioni limitate. Lo scorso anno, poi, è stata la volta del Divers Date, automatico da 39 mm, con ghiera in ceramica e impermeabilità fino a 20 atmosfere. Un'evoluzione, dunque, che non ha mai tradito i canoni dell'originale, ridefinendoli e stilizzandoli e puntando ad identificare sempre di più ed inequivocabilmente il diver di Oris. Non poteva mancare, allora, il completamento di un percorso progettuale che, da un decennio, ruota intorno agli anniversari e, quindi, per il 60° compleanno del primo subacqueo, la Casa di Hölstein presenta l'ultimo omaggio ad una pietra miliare della sua storia. Il design riprende chiaramente quello originario e della succitata edizione 2015, integrandone, peraltro, lo stesso movimento automatico, ossia il calibro 733, capace di un'autonomia di 38 ore (28.800 alternanze/ora e 26 rubini): sul quadrante nero, infatti, ritroviamo ai quarti, numeri arabi stilizzati su fondo beige, la stessa cromia adattata sulla luminescenza degl'indici e delle sfere a bastone.

In acciaio da 40 mm, ripropone la ghiera girevole bidirezionale originale, ed è completato da un bracciale (è previsto, comunque, un cinturino aggiuntivo in pelle). Ulteriore tributo alla tradizione è il logo retrò Oris accompagnato dalla scritta waterproof sottostante.