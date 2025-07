Con la crescita dei costi, la crisi spazza via le librerie

La crisi che attraversa il mondo delle librerie si fa sentire anche a Milano, città storicamente ricca di presìdi culturali. A preoccupare, gli addetti ai lavori ma non solo, è l'andamento del mercato librario a livello nazionale, che riflette un clima sempre più difficile anche per le realtà locali. Se ne parlerà lunedì in un confronto pubblico indetto da ALI Milano.

Secondo i dati diffusi dall'Associazione Italiana Editori (Aie), nei primi quattro mesi del 2025 il mercato del libro ha subito un calo del 3,6% in valore e del 3,2% in copie vendute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le librerie fisiche, che ancora rappresentano oltre il 55% del canale trade, sono quelle che più soffrono la contrazione, con una flessione delle vendite in copie che supera il 7% per le librerie indipendenti. Oltre alla crisi del mercato, pesano l'aumento dei costi fissi, la contrazione dell'accesso al credito e un sistema di bonus culturali (come la nuova "Carta Cultura") che ha ridotto drasticamente gli acquisti rispetto al precedente "Bonus 18App". Un mix che rischia di aggravare la già fragile sostenibilità economica del settore.

Le librerie milanesi molte delle quali sono vere e proprie istituzioni nei quartieri affrontano oggi uno scenario in cui il costo degli affitti, delle utenze e del personale cresce, mentre il margine operativo si assottiglia. A questo si aggiunge la concorrenza dell'online e l'impatto del calo dei consumi culturali tra i giovani. "Il rischio concreto è che nei prossimi anni molte librerie, soprattutto indipendenti, si vedano costrette a chiudere i battenti. Perdere una libreria non significa solo perdere un negozio, ma un presidio di cultura, di comunità, di dialogo" è l'allarme lanciato da ALI Confcommercio Milano, l'Associazione dei librai.

Proprio per questo motivo, Ali Milano ha indetto per lunedì alle ore 11 presso la sala Colucci di corso Venezia 47, a Milano, un momento di confronto pubblico con tutte le librerie di Milano e delle province attigue. L'obiettivo è studiare insieme proposte concrete da portare all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica, per difendere e rilanciare il ruolo delle librerie nella vita culturale della città e del territorio.

In un momento storico in cui si parla tanto di transizione

digitale e sostenibilità, la vera sfida culturale passa anche dalla sopravvivenza dei luoghi fisici del libro. È tempo di un confronto serio tra istituzioni, editori e librai per costruire una strategia condivisa di rilancio.