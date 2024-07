Cristina D'Avena I 60 anni di una ragazzina per sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo quasi, ancora pochi giorni e Cristina D'Avena compirà sessant'anni, roba che manco ci si crede perché lei da tempo non ha età, ha superato quella fase contabile, ormai è un simbolo senza tempo. Cristina D'Avena, nata a Bologna il 6 luglio del 1964, è la voce dell'infanzia o dell'adolescenza di qualche generazione di italiani ed è quasi inutile ricordarne il motivo, visto che lo conoscono tutti: ha cantato i brani che, attraverso cartoni animati e telefilm, si sono fissati nella memoria collettiva. Trecentonovantasei sigle, dicesi 396. Tra loro, secondo alcuni dati, 371 sono di cartoni animati, 12 di telefilm e 13 sigle tv. Qualche titolo tanto per gradire: Kiss me Licia, Occhi di gatto, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, La canzone dei Puffi e via elencando. Ma non è il dettaglio numerico che conta.

Conta che Cristina D'Avena sia rimasta unica diventando un'icona che neppure le polemiche più futili hanno scalfito (come quando nel 2022 cantò a un evento di Fratelli d'Italia e apriti cielo!) perché fa parte di quei personaggi che, neppure volendolo, riescono a entrare nel circo delle polemichette politiche. Ne restano fuori quasi di diritto, quasi per investitura popolare.

Insomma Cristina D'Avena, che ha debuttato allo Zecchino d'Oro nel 1968 e ha inciso la prima sigla nel 1981 (Bambino Pinocchio) è un'artista che può permettersi, come ha fatto nel 2017, di interpretare le proprie canzoni in Duets con Elodie o Alessandra Amoroso o Shade perché, anche se poi hanno seguito percorsi diversi, loro sono cresciuti con le sue canzoni, con quelle sigle che celebravano il pomeriggio televisivo.

E senza dubbio in questi giorni un pensiero ancora più grande (di Cristina, ma anche di tutti) andrà ad Alessandra Valeri Manera, che l'ha accompagnata come autrice per decenni ed è scomparsa pochi giorni fa. C'è molto di lei nelle sigle che hanno «siglato» l'infanzia dei tantissimi che adesso festeggiano i sessant'anni di Cristina D'Avena sapendo che sono soltanto il dettaglio trascurabile di un'icona senza età.