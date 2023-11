In carcere per l'omicidio della fidanzata, esce per obesità

Deve scontare complessivamente 30 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata commesso in Sardegna nel 2017, ma il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto per lui i domiciliari a causa dell'obesità di cui è affetto: la decisione sul destino di Dimitri Fricano, 35 anni, ha gettato nello sconforto i familiari della vittima e sta facendo molto discutere in queste ore.

L'uomo si trova in carcere per aver ucciso Erika Preti, 25enne di Tollegno, a cui inflisse 57 coltellate l'11 giugno del 2017: poco prima di recarsi in spiaggia a San Teodoro, i due ebbero una banale lite, nata per il fatto che la giovane rimproverò Fricano perché stava facendo troppe briciole.

Al momento il 35enne ha scontato dietro le sbarre del carcere de Le Vallette solo 6 dei 30 anni di condanna. Tre giorni fa, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza ha determinato per lui i domiciliari per problemi di salute. "I giudici hanno stabilito che debba essere curato", spiegano i legali Alessandra Guarini e Roberto Onida, in quanto il 35enne non risulta "compatibile con il regime carcerario".

Secondo il Tribunale di sorveglianza, Dimitri Fricano soffrirebbe di una "sindrome ansioso depressiva borderline narcisistica" e sarebbe affetto da un deficit cognitivo, risultato di un'encefalite che lo colpì negli anni Novanta. Quando finì dietro le sbarre dopo la condanna pesava 120 kg, oggi ha superato i 200 kg. "Il detenuto non può camminare, se non con le stampelle" , si legge sulla sentenza, e " non può uscire dalla sua cella perché in carrozzina non riesce a spostarsi. Glielo impedirebbero anche le barriere architettoniche interne al Lorusso e Cutugno" . Ciò gli impedisce anche di fare attività fisica, il che comporta un "pericolo di vita legato al rischio cardiovascolare".

"Nel corso della restrizione si è riscontrato un ulteriore aumento ponderale, in quanto il paziente non può disporre di un pasto ipocalorico (non dispensato dalla cucina dell’istituto) e non segue le indicazioni dietetiche" , proseguono i giudici, "depressione e detenzione lo spingono a consumare in maniera compulsiva alimenti controindicati" . La pena, pertanto, non sarebbe funzionale all'obiettivo della rieducazione del carcerato. Fricano è "immobilizzato nell’ozio e sta nella passiva sopportazione di una condizione di inferiorità rispetto agli altri detenuti".