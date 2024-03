Già segnalato per atti osceni stupra una 18enne fuori da una discoteca a Milano

Ha un volto l'uomo che nel maggio 2023 avrebbe abusato di una 18enne all'esterno di una discoteca di Milano. Si tratta di un cittadino italiano di 23 anni, allo stato attuale delle indagini gravemente indiziato della violenza sessuale. Le indagini sono andate avanti ininterrottamente per 10 mesi, partendo dalla testimonianza della giovane vittima, che quella sera era andata in discoteca con un gruppo di amiche. È qui che ha conosciuto quello che sarebbe poi, secondo il suo racconto, diventato il suo aguzzino.

La giovanissima era in uno stato psico-fisico alterato dall'assunzione di un eccesso di alcol e approfittando di questa condizione, il 23enne l'avrebbe condotta all'esterno e caricata di peso a bordo della propria vettura, per poi appartarsi in un parcheggio dove avrebbe costretto la sua vittima a subire atti sessuali. Successivamente, l'avrebbe riportata davanti al locale per lasciarla, in stato confusionale, su una panchina. A quel punto la 18 è riuscita a chiamare le sue amiche, che hanno allertato i soccorsi. Sono state fondamentali in questo caso le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza di zona, che hanno permesso di ricostruire parte della serata. Determinanti anche le analisi di carattere biologico per identificare l'uomo ritenuto responsabile del grave reato.

L'uomo che ora risulta essere gravemente indiziato era già stato oggetto di segnalazioni nelle settimane precedenti da parte di alcune passanti, che l'avevano visto mentre commetteva atti osceni a bordo della propria autovettura all'esterno di altra discoteca milanese. La polizia l'ha rintracciato nella propria abitazione, dove ora si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Purtroppo, questo non è un caso isolato a Milano, dove è molto frequente che giovanissime denuncino molestie o vere e proprie aggressioni sessuali. La sicurezza del capoluogo lombardo, identificabile come centro nevralgico della movida nel nord Italia, e non solo, è ormai solo un'utopia.