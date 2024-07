Alberto Genovese condannato per tentata violenza sessuale. In lacrime dopo la sentenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web, è stato condannato a 1 anno e 3 mesi per tentata violenza sessuale. Mentre è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale aggravata e stupro di gruppo nell'inchiesta relativa al filone bis delle indagini sui festini a base di sesso e droga che si sarebbero tenuti tra Milano e Ibiza, dove il 46enne aveva la residenza estiva, tra marzo 2019 e novembre del 2020. Lo ha deciso il gup del tribunale di Milano Chiara Valori al termine dell'udienza di questa mattina nel processo celebrato con rito abbreviato.

La decisione del giudice

Oltre alla condanna per tentata violenza sessuale, Genovese dovrà versare anche una multa di 6mila euro per intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico, ma senza l'aggravante della " ingente quantità " contestata dai pm Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro. La Procura di Milano chiedeva 3 anni e 4 mesi in continuazione alla condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per cessione di droga e altri due episodi di violenza sessuale nei confronti di due giovani modelle.

Genovese in lacrime dopo la sentenza

Sollevato dalle assoluzioni per le accuse più gravi, quelle di violenza sessuale aggravata e stupro di gruppo, l'ex imprenditore del web è scoppiato in lacrime dopo il verdetto. Soddisfatto anche l'avvocato della difesa, Salvatore Scuto, che ha definito Genovese " una persona diversa, che sta compiendo un percorso molto approfondito e ormai ha lasciato dietro di sé quel brutto momento che ha attraversato ".

Condannato anche l'amico e la ex fidanzato

Nel processo con rito abbreviato erano imputati anche l'ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso, e l'amico Daniele Leali. Borruso è condannata a un anno, con possibilità di pena sostitutiva, per la tentata violenza sessuale e assolta invece dalle accuse relative a un episodio di violenza sessuale di gruppo. A Leali, invece, è stata inflitta una condanna a 5 anni di carcere per intralcio alla giustizia e spaccio. Secondo l'accusa avrebbe fornito la droga per le serate a Terrazza Sentimento e a Ibiza.

Rischio calunnia per la ragazza che denunciò Genovese

Il gup Chiara Valori ha trasmesso gli atti alla Procura di Milano per indagare, con l'ipotesi di reato per calunnia, sulla 24enne che ha raccontato di essere stata abusata da Genovese e la ex fidanzata.

Secondo il giudice, la giovane sarebbe stata imbeccata da Fabrizio Corona che avrebbe fatto da tramite per procurare un legale alla giovane e organizzare le comparsate in tv in alcune note trasmissioni. Fra 90 giorni, con le motivazioni della sentenza, la giudice formalizzerà la propria ricostruzione dei fatti trasmessa ai pubblici ministeri per indagare.