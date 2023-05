Alessia Pifferi chiede di visitare la tomba della figlia uccisa: no dei giudici

La Corte d'assise di Milano ha respinto la richiesta di Alessia Pifferi che avrebbe voluto lasciare temporaneamente il carcere di San Vittore, dove si trova reclusa dallo scorso luglio, per visitare la tomba della figlioletta Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata abbandonata per sette giorni in un appartamento alla periferia di Ponte Lambro (Milano).

La richiesta della 37enne e il "no" dei giudici

Secondo quanto apprende il Corriere.it, la Corte d'assise ha respinto la richiesta della 37enne spiegando, tra l'altro, che non rientra nella normativa prevista dall'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario. La legge a cui si sono appellati i giudici prevede che solo " in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo ". E infine: " Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità ".

