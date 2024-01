Altra condanna per il “guru del corallo”: tre anni per i maltrattamenti all’ex

Ascolta ora: "Altra condanna per il “guru del corallo”: tre anni per i maltrattamenti all’ex"

È arrivata un’altra condanna per Giacomo Oldrati, tristemente famoso come “guru del corallo”. La nona sezione del tribunale di Milano lo ha oggi condannato per i maltrattamenti subiti dall’ex fidanzata Beatrice Fraschini, alla pena di 3 anni di reclusione.

La 29enne, assistita dall’avvocato Patrizio Nicoló, nel giugno 2019 fu segregata e picchiata dal 42enne, che aveva problemi psicologici: costretta anche a fare il bagno nell’acqua gelata. Riuscì a salvarsi la vita solo gettandosi dal balcone del secondo piano in una casa in via Biella, zona Barona a Milano.

Per quell’episodio l’uomo, accusato di sequestro di persona e lesioni aggravate, era stato già condannato a sei anni di carcere, poi ridotti a quattro in appello dopo una nuova perizia psichiatrica. Oldrati, detto “guru del corallo“ perché in passato drogava le vittime con una sostanza ricavata dai funghi del corallo, lo scorso anno ha lasciato il carcere di San Vittore, dove stava scontando la condanna, ed è stato trasferito in una Rems, una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, per via dei suoi disturbi mentali.