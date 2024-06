Amanda Knox a processo per calunnia: "Patrick un amico. Sono innocente"

- Articolo in aggiornamento -

È attesa per oggi la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze relativa al processo bis per calunnia nei confronti di Amanda Knox. La 37enne di Seattle è accusata di aver calunniato Patrick Lumumba nell'ambito della vicenda giudiziaria per l'omicidio di Meredith Kercher, dopo che la Corte di Cassazione ha annullato la precedente condanna a 3 anni di reclusione e rinviato a un nuovo collegio giudicante la valutazione della configurabilità del reato. Knox, che è arrivata in Tribunale accompagnata dal marito Christopher Robinson, ha chiesto di poter rendere dichiarazioni spontanee prima del verdetto.

Le accuse dI Knox Lumumba

I fatti risalgono al 5 novembre 2007, quattro giorni dopo l'assassinio di Meredith Kercher. Quella sera Knox, si trovava in Questura e indicò agli inquirenti Patrick Lumumba, il suo datore di lavoro, come presunto assassino. A instillare il dubbio negli inquirenti fu uno scambio di sms avvenuto poche ore prima del delitto tra l'uomo, all'epoca titolare di un pub in centro a Perugia, e la giovane studentessa di Seattle. Nello specifico un messaggio: " See you later ", scritto da Amanda. Gli investigatori ritennero che i due avessero concordato un appuntamento nella casa in via della Pergola, teatro della tragedia, traducendo alla lettera il testo dell'sms: " Ci vediamo più tardi ". In realtà, la traduzione corretta sarebbe stata " Ci vediamo ". Nei giorni successivi all'interrogatorio, Knox smentì il racconto iniziale parlando di " un sogno ". Lumumba, detenuto ingiustamente in carcere per 14 giorni, fu poi prosciolto in quanto totalmente estraneo ai fatti.

Il processo bis per calunnia

Per il reato di calunnia Knox venne condannata dalla Corte d'appello di Firenze a 3 anni di reclusione. Una pena già scontata durante la carcerazione preventiva per l'omicidio di Meredith Kercher, accusa da cui poi è stata definitivamente assolta. La 37enne ha sempre sostenuto di aver fatto il nome di Lumumba perché sarebbe stata messa sotto pressione durante l'interrogatorio. Ragioni poi rivendicate davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per violazione dei diritti all'assistenza difensiva poiché la giovane venne ascoltata dagli inquirenti dell'epoca in assenza di un avvocato.

eliminare gli effetti pregiudizievoli

Facendo appello alla decisione della Cedu, e all'articolo 628 bis del codice di procedura penale che prevede la possibilità di "" derivanti da una violazione accertata, gli avvocati di Knox hanno impugnato la sentenza e chiesto un nuovo processo. A ottobre del 2023 la Corte di Cassazione ha annullato il verdetto rinviando a un nuovo collegio giudicante la valutazione sulla configurabilità del reato.