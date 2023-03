Cospito di nuovo in ospedale. I medici: "Trasferito a scopo precauzionale"

Per la seconda volta da quando si trova recluso nel carcere di Opera, poco meno di un mese, Alfredo Cospito è stato trasferito presso il reparto carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano. A suggerire un nuovo ricovero per l'anarchico, che da circa 4 mesi sta portando avanti uno sciopero della fame, sono stati i medici, come misura precauzionale per monitorare le sue condizioni di salute. Sotto osservazione, in particolare, sono i livelli del sodio e del potassio le cui carenze possono portare a danni cardiaci e a edemi cerebrali.

Dopo il rifiuto da parte della Corte di Cassazione di revocare il 41 bis, come richiesto dal suo pool legale, Cospito ha rifiutato nuovamente l'assunzione degli integratori, limitandosi a ingerire esclusivamente acqua e sale. Grazie al potassio e agli altri integratori assunti durante il ricovero, proprio in vista della sentenza del 24 febbraio, l'anarchico aveva registrato dei miglioramenti delle sue condizioni cliniche, tali da convincere i medici a dare l'ok per il ritorno in carcere. Sabato il medico Marco Crosignani ha poi dichiarato di averlo trovato "molto affaticato". Proprio questo pomeriggio, il legale di Cospito, Flavio Rossi Albertini, gli ha fatto visita a Opera: " Bisogna vedere come evolveranno i valori del potassio. I prossimi giorni saranno importanti ".