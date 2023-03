"L'Italia rispetti il patto internazionale". L'Onu interviene sul caso Cospito

Lo scorso 24 febbraio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del pool difensivo di Alfredo Cospito sul 41 bis, confermando che l'anarchico dovrà continuare a saldare il suo debito con la giustizia nel regime di massima sicurezza previsto dall'ordinamento italiano. I legali di Cospito hanno annunciato ricorso alla Cedu e l'alto commissariato Onu per i diritti umani ha inviato allo Stato italiano la richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative la detenzione dell'anarchico.

La notifica dell'Onu risale al 1 marzo e " il documento è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e all'avvocato Flavio Rossi Albertini, che subito dopo il rigetto del ricorso per Cospito in Cassazione aveva inoltrato una comunicazione individuale alla Commissione diritti umani ". Così spiegano con una nota l'avvocato Flavio Rossi Albertini e Luigi Manconi, presidente dell'associazione "A buon diritto". I due, inoltre, nel comunicato sostengono che " in attesa della decisione sul merito della petizione individuale presentata per Alfredo Cospito, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all'Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali ", in particolare gli articoli 7 e 10 " del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici in relazione alle condizioni detentive di Alfredo Cospito ".