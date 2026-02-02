Ancora un poliziotto indagato: pronto un fascicolo per la sparatoria a Rogoredo

Un'altra sparatoria a Rogoredo ieri sera. E anche stavolta l'agente che ha aperto il fuoco contro un uomo che ha minacciato le forze dell'ordine, in questo caso rubando la pistola a una guardia giurata e sparando contro il poliziotti, verrà indagato. La procura di Milano, che è pronta ad aprire un fascicolo nella giornata di oggi, fa sapere che si tratta di un atto dovuto: il cittadino che ha sparato, un 30enne di origine cinese, Liu Wenham, è infatti in condizioni gravissime. È stato centrato alla spalla e alla testa, e adesso si trova al Niguarda.

Gli accertamenti, spiegano le agenzie di stampa, verranno realizzati dalla Scientifica, che ha effettuato i primi rilievi ieri sera, e gli investigatori della Squadra mobile. L'inchiesta è coordinata dalla pm Simona Ferraiuolo. Verrà aperto in giornata dalla Procura di Milano un fascicolo sul nuovo caso di ieri nel quartiere Rogoredo, dove Liu Wenham, cinese di 30 anni, è stato ferito in modo grave dopo che aveva fatto fuoco contro dei poliziotti con una pistola rubata poco prima ad una guardia giurata. Si tratta di una iscrizione tecnica, dunque, per tutte le analisi.

Ancora da valutare per quale ipotesi di reato si procederà, dato che la dinamica disembra evidente e chiara. Per il 30enne, invece, che è ricoverato in condizioni gravissime, l'iscrizione sarà effettuata per i reati di rapina aggravata e tentato omicidio.