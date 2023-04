Baciò Benedetta Porcaroli in gita e fu pestato. Ex studente condannato

Ruppe il naso al "rivale" in amore che, durante una gita scolastica a Praga, baciò la futura attrice di "Baby" e "18 regali" Benedetta Porcaroli. Per questo motivo, un ex studente del liceo Visconti di Roma è stato condannato per lesioni a 9 mesi di carcere. Stando a quanto riporta il Corriere.it anche la scuola è stata condannata dal tribunale a pagare in solido il risarcimento danni alla vittima. Secondo il giudice, il pestaggio non si sarebbe consumato se i professori avessero vigilato sugli alunni la notte dell'aggressione.

I fatti

L'episodio risale al 29 novembre 2015. Al tempo, la bellissima e promettente attrice frequentava il liceo Visconti del quartiere Prati. Quella sera, come spesso accade durante le gite scolastiche, i professori lasciarono in libera uscita gli studenti per qualche ora. Tra balli scatenati in discoteca e tante risate, la ragazza baciò un compagno di classe. Un innocuo gesto d'affetto che, però, non passò inosservato al "rivale" in amore del giovane. Questi, rientrato in albergo per la notte, colpì con un pugno al volto l'avversario rompendogli il naso. Tale fu la violenza del pestaggio che la vittima, - scrive Repubblica.it - di ritorno in Italia, fu costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico.

La condanna

L'autore del pestaggio, oggi 24enne, è stato condannato per lesioni a 9 mesi di carcere. Stando a quanto riporta il Corriere, il tribunale ha disposto l'invio degli atti in procura affinché valuti la testimonianza del professore di storia. L'insegnante ha raccontato in aula di non aver notato le ferite sul volto dell'alunno picchiato. L'ultima parola spetterà agli inquirenti: saranno loro a valutare se le dichiarazioni rese durante il dibattimento impongano l'iscrizione del docente nel registro degli indagati.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1991, Benedetta Porcaroli è nata e cresciuta a Roma. Sin da giovanissima si è distinta per il talento davanti alla cinepresa recitando nel ruolo di Chiara Altieri nella serie "Baby" e interpretando il ruolo di Anna nella pellicola drammatica "18 regali". Ha già vinto un nastro d'argento e, nel 2023, è stata candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista. Di recente è finita sotto i riflettori della cronaca rosa per una storia d'amore, conclusa, con l'attore Riccardo Scamarcio.