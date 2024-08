Naufragio di Palermo, anche il comandante del Bayesian lascia l'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

A poco più di 10 giorni dal naufragio, l'intero equipaggio del Bayesian ha lasciato l'Italia. Anche i tre indagati, che non hanno avuto indicazioni contrarie dalla procura di Termini Imerese che sta indagando sull'incidente occorso all'alba del 19 agosto, sono andati via. Nel resort che è diventato il centro operativo dopo l'affondamento non c'è più nessuno dei 15 sopravvissuti. Nel pomeriggio di giovedì 29 agosto anche il capitano comandante James Cutfield se n'è andato.

Con un aereo privato, a bordo del quale c'era la moglie ma anche l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, indagato, il capitano dello yacht ha raggiunto l'isola di Maiorca, in Spagna, dove vive con la sua famiglia. A bordo c'erano anche il nostromo del Myanmar Htun Myint Kyaw e il marinaio spagnolo Leo Eppel, attualmente non coinvolti dall'indagine della procura. Il terzo indagato, il 22enne Matthew Griffiths, che la notte del naufragio era stato assegnato alla guardia in plancia e non ha dato l'allarme quando le condizioni meteorologiche sono peggiorate, è partito prima di loro, martedì, con un volo di linea diretto a Nizza. Due delle hostess di bordo, invece, hanno raggiunto Istanbul mentre il restante gruppo che formava l'equipaggio del Bayesian pare abbia fatto rotta per Dubai, compreso il comandante in seconda, l'olandese Tijs Koopmans.

La procura di Termini Imerese non ha ritenuto necessario che i tre indagati rimanessero a disposizione degli investigatori in Italia e così non è scattata alcuna misura cautelare, compreso il divieto di lasciare il Paese, cosa ha i tre hanno fatto non appena è stato possibile. Cutfield, Parker Eaton e Griffiths sono i tre indagati dalla procura di Termini Imerese per naufragio e omicidio plurimo colposi. Nel frattempo la procura continua a lavorare sul caso e le autopsie sui corpi, che vengono rimandate ormai da una settimana, pare siano state fissate per domani, sabato 31 agosto.

Saranno i medici legali del policlinico di Palermo ad eseguire gli esami sui corpi di del magnate Mike Lynch, della figlia 18enne Hannah Lynch, dell'avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, del banchiere Jonathan Bloomer e della moglie Judith, e del cuoco di bordo Recaldo Thomas. Gli esami sono stati affidati dagli anatomo-patologi del dell'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo alla presenza dei consulenti degli indagati e delle parti offese.

Gli esami irripetibili serviranno a capire la dinamica dei decessi anche se è chiaro si tratti di annegamento. Ma sarà il, quando verrà recuperato, che fornirà le informazioni più importanti. Ma per questo, ancora, non c'è una data.