Bengalese assolto per gli abusi sulla moglie. I giudici: "Lei è adultera"

Il cittadino bengalese accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex moglie, una connazionale di 28 anni, è stato assolto il 17 ottobre scorso dai giudici del Tribunale di Brescia sulla base " di una nuova scriminante, quella dell'adulterio, anche peggio rispetto a quella giuridicamente abominevole opzione paventata dall'accusa di una presunta quanto inesistente scriminante culturale ". Lo scrive il difensore della donna, l'avvocato Valentina Guerrisi, nel ricorso in appello contro l'assoluzione dell'imputato e le polemiche scaturite dalla prima richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero che aveva chiamato in causa " l'impianto culturale di origine " della coppia.

Il ricorso della difesa

Stando a quanto riporta l'Agi, il ricorso dell'avvocato Guerrisi contiene alcuni passaggi " molto critici " sulle motivazioni esposte dai giudici bresciani nella sentenza di assoluzione pronunciata in favore 40enne bengalese. Il legale sottolinea come il Tribunale abbia ritenuto di poter assolvere " 'perché il fatto non sussiste' in ragione di un giudizio etico e morale (prima ancora che giuridico) sul comportamento presuntamente tenuto dalla vittima senza alcuna valutazione delle condotte dell'imputato ". Per Guerrisi " è evidente come tutta la ricostruzione offerta in sentenza, quasi con spirito di partigianeria solidale con un maldestro pm gravemente scivolato nel relativismo giuridico e culturale, abbia ricalcato lo schema percorso dal magistrato inquirente nella richiesta di archiviazione ".

L'assoluzione