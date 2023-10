Per il pm pestare la moglie è "un fatto culturale". E il giudice assolve il bengalese

Il Tribunale di Brescia ha assolto Hasan Mb Imrul, il cittadino bengalese finito a processo per maltrattamenti ai danni della ex moglie 27enne, sua connazionale e cugina sposata in patria con un matrimonio combinato dopo la morte dello zio. Il caso era finito al centro dell’attenzione mediatica già a settembre, quando il pm Antonio Bassolino aveva sostenuto che il comportamento dell’uomo era “ frutto dell’impianto culturale e non della volontà di annichilire e svilire la coniuge ”.

“ Ancora violenza senza tutela. Le donne maltrattate non denunceranno più ”, ha commentato l’avvocato Valeria Guerrisi, difensore della donna vittima per anni di soprusi fisici e psicologici. Già al tempo della dichiarazione choc del pubblico ministero, la 27enne bengalese aveva espresso tutto il suo sconcerto. La donna, infatti, aveva trovato il coraggio di sporgere denuncia “ solo nel 2019, dopo anni di urla, insulti e botte, sotto la costante minaccia di essere riportata in Bangladesh definitivamente ”. L’ex marito l’aveva anche costretta ad abbandonare gli studi superiori dopo la maternità e a restare segregata in casa.