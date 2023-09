Brandizzo, la moglie di un operaio ucciso dal treno: "L'ho saputo da Facebook"

" Mi sono sentita abbandonata dallo Stato ". È il duro sfogo di Daniela, la moglie di Giuseppe Sorvillo, 43 anni, uno dei cinque operai morti nell'incidente ferroviario di Brandizzo, lo scorso 30 agosto. Ieri mattina, un'agente della polizia scientifica ha bussato alla sua porta per poter raccogliere campioni di Dna utili al riconoscimento delle spoglie del marito. Intanto il sindaco della piccola cittadina torinese, Paolo Bodoni, ha avviato una gara di solidarietà per aiutare la donna e i suoi due figli, una bambina di 9 anni e un maschietto di 7, rimasti orfani del papà.

Lo sfogo di Daniela

" Ho saputo dell'incidente e della morte di mio marito da Facebook ", avrebbe raccontato Daniela ad alcuni conoscenti. La donna vive in un'abitazione a due passi dalla stazione di Brandizzo, lungo una stradina sterrata che costeggia i binari ferroviari. Eppure, la sera del 30 agosto, non si è accorta di nulla. " Ho guardato Facebook, ho letto i nomi delle vittime e ho visto quello di Giuseppe (il marito ndr). - ricorda - Mi sono sentita abbandonata dallo Stato ".

La raccolta fondi

Da quando è avvenuta la tragedia, il sindaco di Brandizzo si è fatto in quattro per aiutare Daniela i suoi figlioletti. Non solo si è dato da fare per disbrigare tutte le pratiche relative al mutuo della casa, che la banca ha sospeso per sei mesi, ma anche avviato una raccolta fondi per poter contribuire alle spese della famigliola. L'iniziativa, lanciata attraverso la Onlus "Una finestra su Brandizzo", ha ricevuto moltisse adesioni. Tanto che sono stati raccolti già 24mila euro, una cifra enorme per un paesino che conta poco più di 9mila abitanti. " Ma io non voglio l'elemosina ", puntualizza Daniela al Corriere della Sera con encomiabile dignità e fermezza.

"No ai funerali di Stato"