Caso Cucchi, Cassazione: prescritta accusa di falso per due carabinieri

Nuovo capitolo del caso di Stefano Cucchi: la Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco. I due militari dell'arma erano già stati condannati in uno dei processi per la morte del geometra romano. I giudici hanno deciso di annullare senza rinvio, riconoscendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ricordiamo che nel processo di appello bis risalente allo scorso luglio, Mandolini era stato condannato a 3 anni e 6 mesi, mentre Tedesco a 2 anni e 4 mesi.

Per Mandolini e Tedesco la Suprema Corte aveva disposto un secondo processo d'appello lo scorso 4 aprile, giorno della sentenza definitiva nei confronti di Alessio Di Bernardo (13 anni) e Raffaele D'Alessandro (12 anni), entrambi accusati di omicidio preterintenzionale in quanto ritenuti gli autori materiali del pestaggio di Cucchi. Secondo quanto sostenuto dall'accusa, i due carabinieri avevano falsamente attestato, nel verbale di arresto della vittima, la rinuncia da parte del giovane romano alla nomina del difensore di fiducia. Secondo i giudici, i due agenti avevano "soprattutto omesso di menzionare quanto realmente accaduto durante il tentativo fallito di effettuare i rilievi fotosegnaletici" a Cucchi e in particolare avevano taciuto sulla "partecipazione del Di Bernardo e del D'Alessandro alle operazioni di arresto" .

Tutt'altro che soddisfatta dalla sentenza Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. "Roberto Mandolini è colpevole ma è stato salvato dalla prescrizione. Provo tanta pena per lui" , le parole della senatrice di Verdi-Sinistra all'Adnkronos. Assente in aula così come il suo legale Fabio Anselmo, la Cucchi ha poi postato sui suoi canali social una foto di Mandolini con una didascalia perentoria: "Colpevole e salvato dalla prescrizione" .