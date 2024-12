Caso Fondazione Open, prosciolti Renzi e gli altri dieci indagati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gup del tribunale di Firenze Sara Farini ha prosciolto gli undici imputati e le quattro società nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. I fatti riguardavano le presunte irregolarità nei finanziamenti a Open - la fondazione attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere finanziariamente l'ascesa e l'attività politica di Matteo Renzi - prima come sindaco di Firenze e successivamente come segretario del Partito Democratico. Insieme al leader di Italia Viva, sono stati prosciolti i componenti del "Giglio magico": l'ex ministra Maria Elena Boschi, l'ex ministro Luca Lotti, l'ex presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai.

"Gli elementi acquisti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna". Questo il contenuto del dispositivo della sentenza letto dal gup. Agli imputati veniva contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti, dal momento che la procura riteneva che la Fondazione Open fosse un'articolazione di partito riconducibile e funzionale all'ascesa politica di Renzi. A Lotti venivano contestati anche due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione. Lo stesso reato di corruzione era contestato anche a Bianchi e all'imprenditore Patrizio Donnini, considerato collaboratore diretto della Fondazione. Tutti gli avvocati difensori hanno reagito con abbracci e reciproci complimenti per l'esito raggiunto.

Non è tardato ad arrivare il commento di Renzi puntando il dito contro gli accusatori: "Al PM che mi ha accusato – Luca Turco, lo stesso che ha aggredito la mia famiglia – non ho niente da dire. Mi spiace solo che vada in pensione dopodomani senza pagare per le sue perquisizioni illegittime e per la sua indagine incostituzionale. Chi sbaglia paga vale per tanti italiani, non per lui". Il duro commento è stato accompagnato da una foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia. "Volevano farmi fuori con una indagine farlocca. Non ce l’hanno fatta. Ripartiamo insieme" ha aggiunto Renzi: "Ma non dimentichiamo che ci sono tanti cittadini innocenti che non possono difendersi. Continueremo a fare politica anche per loro. Con il sorriso e senza vendette. Ma con la certezza che oggi ha perso il giustizialismo e ha vinto la giustizia. E chi mi aggredisce con indagini, norme, campagne ad personam non mi fa paura. Anzi, mi rende più forte".

"Il gup ha celebrato esequie di un processo nato morto" il commento dell'avvocato Federico Bagattini, difensore del senatore di Rignano insieme al collega Giandomenico Caiazza: "La morte di questo processo era stata certificata già 3 anni fa allorquando la Corte di Cassazione per tre volte aveva detto che nessun reato neppure era ipotizzabile, e quindi aveva annullato tutti i provvedimenti di sequestro con la distruzione di tutte le copie eventualmente realizzate. Poi la Corte Costituzionale aveva ribadito come certi atti non avrebbero mai potuto essere utilizzati. E quindi abbiamo perso tempo. Peccato per la onorabilità degli imputati. Peccato per i contribuenti che hanno speso inutilmente un sacco di soldi".

"Finisce l'incubo" la prima reazione della Boschi affidata ai social: "Dopo anni di sofferenza silenziosa oggi si chiude la pagina di Open: sono stata prosciolta. Da avvocato conoscevo l'assurdità delle accuse. Da parlamentare ero certa della correttezza del nostro operato. Ma da donna ho sofferto molto, quasi sempre in silenzio".

Dopo aver ringraziato i cari per il sostegno ricevuto, la parlamentare di Iv ha rivolto un pensiero ad amici e colleghi coinvolti nell'inchiesta: "Do a tutti l'appuntamento alla prossima Leopolda, a ottobre 2025. Non smettiamo di lottare per un Paese più giusto. E più garantista".