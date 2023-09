"La tomba di Saman è stata scavata per sei volte"

C’è grande attesa per l’udienza di oggi nel tribunale di Reggio Emilia, tanto più che nelle ultime ore è stata depositata la perizia relativa al luogo dell’occultamento di Saman Abbas. La 18enne scomparve da Novellara la notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021: fu uccisa quella notte e il suo corpo venne occultato nella nuda terra in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dalla casa degli Abbas.

E sì, la terra era nuda ma anche molto stratificata. Secondo la perizia, la “tomba” della giovane è stata scavata per almeno 6 volte: ci si chiede se il risultato avrà un peso sulla possibilità della premeditazione. “ Il fatto che il terreno sia ben stratificato determina che questa parte del riempimento si sia in realtà costituita da una serie di 6 eventi che si sono susseguiti nel tempo e che non possono assolutamente essersi depositati in un unico momento ”, si legge nelle 500 pagine di perizia.

Tuttavia le tempistiche non sono determinabili, per questo potrebbe essere complicato comprendere se si tratti di una prova di premeditazione: “ Se da un lato è possibile determinare con certezza che ci sono stati ben 6, se non 7 eventi in cui si è introdotto del materiale all'interno della tomba prima della deposizione del corpo della vittima, dall'altro non è dato sapere in maniera specifica in quanto tempo questa sequenza stratigrafica si sia formata. Infatti, l'unica affermazione che si può fare con certezza in merito all'intervallo trascorso tra la costruzione della sepoltura e la deposizione della vittima è che quest'ultima non è stata introdotta nella fossa nell'immediatezza della fine delle operazioni di scavo della fossa, ma in un, non meglio identificabile, momento successivo ”.

Con le accuse di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere sono stati imputati il padre della giovane Shabbar Abbas, di recente estradato in Italia, la madre Nazia Shaheen, ancora latitante, lo zio Danish Hasnain, che ha condotto la polizia giudiziaria sul luogo di occultamento, i cugini Ikram Ijaz e Noumanoulaq Noumanoulaq, che sono stati ripresi con una busta e un badile insieme a Danish il giorno prima della scomparsa di Saman dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola in cui gli Abbas vivevano e lavoravano.

Nei giorni scorsi è stato stabilito che la “tomba” di Saman sarebbe stata scavata con attrezzi potenzialmente compatibili proprio con quelli trovati nelle case dello zio e dei cugini. La perizia medico-legale elaborata dal medico legale Cristina Cattaneo, dall'archeologo forense Dominic Salsarola, dal genetista Roberto Giuffrida e dall'anatomopatologo Biagio Leone ha stabilito inoltre che Saman sia morta per asfissia meccanica, ma non si sa in quanto tempo sia morta, né si può escludere la possibilità che sia stata sepolta viva. Nella “tomba” sarebbe stata calata per le braccia da almeno due persone.