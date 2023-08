Catania, uccide la fidanzata e finge il suo suicidio, confermato il carcere per i due romeni

Rimangono dietro le sbarre del carcere Costel Balan, romeno di 31 anni, e Gheorghe Ciprian Apetrei, di 33 anni anche lui romeno, entrambi accusati di aver ucciso a Catania la giovanissima Vera Schiopu, trovata morta il 19 agosto.

La decisione del gip: entrambi restano in carcere

Il gip del tribunale del calatino ha convalidato il fermo dei due indagati della Procura di Caltagirone. I due romeni adesso potrebbero essere accusati di omicidio volontario. Il giudice delle indagini preliminari ha anche disposto per Balan e Apetrei l'ordinanza di custodia cautelare. I due indagati durante l'interrogatorio hanno adottato due strategie differenti: il fidanzato della vittima, Apetrei, si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre il suo amico trentunenne Balan ha continuato a ribadire la sua estraneità ai fatti contestati, fornendo una propria versione.

La ricostruzione

La ragazza di origini moldave è stata ritrovata impiccata in un casolare di contrada Sferro a pochissimi chilometri da Ramacca e da Paternò, nella zona di Catania. Secondo gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa e - successivamente - le sarebbe stata legata una fune attorno al collo per simularne il suicidio. Sul corpo della giovane vittima sono state ritrovate diverse escoriazioni e delle tracce di sangue. Il nodo stretto al collo, invece, era troppo lento per poter reggere e strozzare Vera. Il cadavere non è stato trovato appeso a una resistente trave del soffitto, ma a un punto ben più basso. Sembra che la vittima addirittura sfiorasse il pavimento con i piedi. Queste sono soltanto alcune delle molte incongruenze notate dai militari, arrivati sul luogo del ritrovamento dopo l'allarme lanciato dal fidanzato della vittima, adesso accusato di averla uccisa.

Le parole della difesa