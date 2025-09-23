Abbonati
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Chico Forti resta in carcere, negata la libertà condizionale

"Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo". Così Gianni Forti, zio di Chico, l'imprenditore trentino attualmente in carcere a Verona dopo l'estradizione dagli Stati Uniti dove è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike

Chico Forti resta in carcere, negata la libertà condizionale
00:00 00:00

"Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo". Così Gianni Forti, zio di Chico, l'imprenditore trentino attualmente in carcere a Verona dopo l'estradizione dagli Stati Uniti dove è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, commenta la decisione del tribunale di sorveglianza scaligero di non concedere la libertà condizionale.

I legali di Forti

hanno annunciato ricorso in Cassazione. Forti è detenuto nell'istituto di Montorio da sedici mesi e, secondo lo zio, "ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica