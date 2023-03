La violenta, ma il giudice gli sconta la pena: "Si è scusato"

All'infermiere che baciò e palpeggiò la paziente, financo nelle parti intime, è bastato chiedere scusa per ottenere uno sconto di pena sulla condanna per violenza sessuale. Lo ha sancito una sentenza della Corte di Cassazione emessa lo scorso 25 ottobre che, pur riconoscendo all'imputato una violazione dei doveri connessi al ruolo professionale, fa prevalere le eventuali attenuanti. Del resto, come si legge nell'articolo de Il Messaggero a firma del giornalista Valeria di Corrado, per il giudice gli abusi sono stati compiuti " in modo repentino " e la " libertà sessuale della paziente non è stata compromessa in modo grave ".

I fatti

La vicenda processuale coinvolge un infermiere, oggi 67enne, all'epoca dei fatti in servizio presso un ospedale abruzzese. Al tempo, l'uomo fu denunciato per aver baciato e palpeggiato una paziente che si trovava ricoverata nel reparto di psichiatria mentre era distesa sul lettino, con gli elettrodi posizionati sul corpo. Rinviato a giudizio, il Tribunale di Lanciano (provincia di Chieti) lo aveva condannato per violenza sessuale. Il 18 gennaio del 2022, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva riquantificato la pena iniziale a tre anni e quattro mesi riconoscendo all'imputato l'attenuante del pentimento. Dopo gli abusi, infatti, l'infermiere aveva chiesto immediatamente scusa alla vittima. Una circostanza attenuante, secondo i giudici, del " fatto di minor gravità " e prevalente rispetto al reato commesso dal professionista nei confronti della persona offesa. Ciò detto, il procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila aveva impugnato la sentenza di secondo grado chiedendo l'annullamento. Secondo il pg ci sarebbe stata " un'erronea applicazione " del codice penale che prevede uno sconto di pena per i reati di minor gravità e quindi, c'è stato " un vizio di motivazione da parte dei giudici " nel valutare " la natura oggettiva degli atti sessuali ". In buona sostanza, semplificando il concetto, la sentenza non sarebbe in linea con l'ordinamento giurisprudenziale.

Lo sconto di pena all'infermiere