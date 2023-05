Natalia Angelini perseguitata: chiesti 2 anni per lo stalker dell'ex tronista di Uomini e Donne

Avrebbe perseguitato per tre anni Natalia Angelini, ex tronista del noto programma televisivo "Uomini e Donne", creando falsi profili social e con appostamenti sotto casa della 38enne. Per questo, la procura di Bari ha chiesto due anni di carcere per il presunto stalker della 38enne brindisina. L'uomo, un commercialista di Catania, era stato arrestato nel febbraio del 2021 dopo la denuncia della vittima. I suoi legali, gli avvocati Anna Romano e Beniamino D'Augusta, ne hanno chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove.

L'accusa

Stando a quanto riporta il Corriere.it, il professionista avrebbe perseguitato l'ex tronista di "Uomini e Donne" sia sui social, attraverso la creazione di profili fittizi realizzati ad hoc per monitorare gli spostamenti della giovane imprenditrice, sia aspettandola sotto casa (la donna, originaria di Fasano, vive a Monopoli). Gli appostamenti sarebbero avvenuti anche in pieno lockdown, nonostante al presunto stalker fosse stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima.

Chiesti due anni di carcere

Dopo un giudizio per direttissima, la Procura di Bari ha chiesto per il commercialista due anni di carcere con l'accusa di stalking. Durante il processo - precisa ancora il Corriere della Sera - sono stati ascoltati alcuni testimoni e la stessa Natalia Angelini. La 38enne, assistita dall'avvocato Marcello Zizzi, ha raccontato la sua versione dei fatti e, cioè, che il presunto stalker l'avrebbe perseguitata per tre anni. Tra i vari episodi messi a verbale, due risultano particolarmente significativi ai fini processuali: nel 2019, l'imputato avrebbe soggiornato in una casa vacanze gestita dall'ex tronista, mentre due anni più tardi l'avrebbe aspettata sotto casa per poi avvicinarsi e afferrarla per un braccio. La donna era riuscita a divincolarsi grazie all'aiuto dei passanti. Subito dopo aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri. Nelle ore successive, i militari dell'Arma avevano individuato e arrestato il noto professionista catanese: era seduto sulla panchina in una piazza di Monopoli.

Chi è Natalia Angelini

Natalia Angelini partecipò come tronista a una edizione di "Uomini e Donne", il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Archiviata l'esperienza del piccolo schermo, la 38enne oggi è diventata una imprenditrice di successo. Oltre a lavorare come speaker radiofonica e modella, è anche un'amatissima influcer. Su Instagram vanta quasi 15mila follower e i suoi contenuti social ricevono migliaia di like ogni giorni.