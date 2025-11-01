"Ci dovrebbe essere anche quello di Stasi...". L'obiezione che solleva i dubbi su Garlasco

Uno dei pilastri sui quali si fonda l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi condotta dalla procura di Pavia è il Dna trovato sotto le unghie della vittima che, secondo i consulenti di Alberto Stasi e degli stessi procuratori, apparterrebbe ad Andrea Sempio. Questo è l'elemento principe dell'incidente probatorio in corso, che dovrebbe concludersi il prossimo 18 dicembre, quando il perito nominato dal gip, la dottoressa Denise Albani, renderà note le proprie conclusioni. La difesa di Sempio, indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi, attualmente ha assunto una posizione diversa rispetto al passato e sostiene che, se anche fosse del proprio assistito, non vorrebbe dire nulla, in quanto potrebbe anche essere il frutto di una contaminazione.

Secondo il pool difensivo di Sempio, che ora include anche la genetista Marina Baldi, il quantitativo di Dna non sarebbe abbastanza per giustificare una traccia lasciata in un contesto difensivo da parte della vittima. In quel caso, a suo avviso, ce ne dovrebbe essere di più. Quindi, il Dna di Sempio, secondo questa teoria, potrebbe essere finito sotto le unghie di Chiara Poggi in maniera del tutto casuale, toccando un oggetto che in passato lo stesso indagato avrebbe potuto toccare. Ma questa ricostruzione non convince particolarmente esperti e difesa di Alberto Stasi. " Qualche giorno fa, parlando con Alberto, abbiamo, ovviamente, parlato delle ore e dei giorni precedenti. I ragazzi si sono toccati le mani, si sono tenuti le mani, hanno mangiato la pizza, sono stati in automobile insieme, Chiara è andata a casa d'Alberto, Alberto a casa di Chiara. Non mi permetto di commentare ciò che ha detto la dottoressa Baldi, però, certo, c'è un'anomalia ", ha dichiarato l'avvocato Antonio De Rensis, che difende Stasi.