Concorsi pilotati in università, Massimo Galli condannato per falso ideologico

Una vittoria a metà, ma pur sempre una vittoria che è quella di avere salvato l'onore di quello che già nel 2019 considerava un astro nascente della ricerca, cioè Agostino Riva, assolto da tutte le accuse. Il virologo Massimo Galli è stato assolto per non avere commesso il fatto dall'accusa di turbativa d'asta, nell'inchiesta sulla cosiddetta "concorsopoli", per avere - secondo i pm - truccato un concorso in favore di Riva, quando un altro candidato - Massimo Puoti - sarebbe stato più idoneo per titoli ed esperienza. L'ex direttore del reparto malattie infettive 3 dell'ospedale Sacco è stato invece condannato a un anno e quattro mesi per falso. Gli sono state concesse le attenuanti generiche e la pena è stata sospesa, con anche non menzione.

Secondo i om che avevano chiesto la condanna a un anno e dieci mesi per l'infettivologo, Galli, uno dei volti simbolo durante l'emergenza Covid, fu il "regista dell'operazione" che riguarda un concorso che si è svolto nell'aprile del 2020. Due i candidati: lo stretto collaboratore Agostino Riva - che tuttora riceve "finanziamenti per i suoi progetti da tutta Europa", a dire di Galli, e il collega del Niguarda Massimo Puoti. Riva, coimputato, ottenne il posto di professore di seconda fascia in Malattie cutanee, infettive e dell'apparato digerente, ma Puoti sarebbe stato svantaggiato, a dire dell'accusa.

Contro Galli ci sarebbero delleche dimostrerebbero come il concorso sia stato 'calibrato' dall'infettivologo. In sostanza per la procura "una selezione vera in questo caso non c'è stata", ma i criteri valutativi sarebbero stati cuciti addosso ai candidati.