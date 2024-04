Willy, uno dei condannati si sposa con la "fan". Non si sono mai sfiorati

Una settimana fa, Mario Pincarelli è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 21 anni di reclusione per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, l'aspirante cuoco di Paliano massacrato a botte nella piazza di Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Oggi convolerà a nozze nel carcere di Civitavecchia, dove si trova recluso, con Laura Roffo. Lei, 28 anni, di professione commessa, si è innamorata di lui vendendo al telegiornale: " Lo amo e lo aspetterò ", assicura la futura sposa alle agenzie di stampa.

Il colpo di fulmine

Quella tra Laura e Pincarelli è una storia nata attraverso gli schermi televisivi. Un vero e proprio colpo di fulmine: lei è rimasta ammaliata dal 25enne, ex operaio edile e con la passione per il karate, col corpo tatuato fino al collo, che più volte è stato immortalato dai giornali nel corso delle udienze. Da qui il desiderio irrefrenabile di avvicinarlo e avere un contatto con lui. Una missione quasi impossibile, visto che il giovane non uscirà dal carcere per i prossimi anni, e forse per questo ancor più irresistibile. Così ha cominciato a scrivergli lettere su lettere, fino a quando lui non ha contraccambiato.

Non si sono mai sfiorati

Tra i due non c'è mai stato alcun tipo di contatto fisico. I loro sguardi si sono incrociati solo durante le udienze: quanto basta evidentemente per sigillare un sogno d'amore. Nonostante la condanna a 21 anni di reclusione, Laura crede fermamente all'innocenza del suo futuro sposo: " Sono sicura che è innocente ", afferma. E a chi mette in discussione l'autenticità dei suoi sentimenti, lei replica senza indugiare: " Amo Mario e lo aspetterò. Non cerco notorietà ".

L'avvocato sarà il testimone di nozze

La cerimonia si celebrà quest'oggi, poco prima dell'ora di pranzo, nel carcere di Civitavecchia. Non si potranno fare foto né ci sarà un banchetto nuziale dopo il rito laico. A fare da testimone sarà l'avvocato Loredana Mazzenga, legale di Pincarelli: " È giusto che in futuro possa rifarsi una vita ", è l'augurio per il suo assistito. Gli sposi potranno vedersi solo nei colloqui in carcere, una volta a settimana.

E forse in futuro, tra almeno dieci anni, quando al 25enne potrebbe essere concesso qualche eventuale permesso premio per buona condotta.