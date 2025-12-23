Corona dai pm per il caso Signorini. “Parlerò a ruota”

In ritardo, completo scuro e occhiali da sole anche con la pioggia. Fabrizio Corona coglie l'occasione del suo arrivo in tribunale per l'ennesimo show mediatico. "Parlerò a ruota", annuncia. "Poi vi dico tutto, anche dell'interrogatorio". La sua avvocata storica, Cristina Morrone, cerca di riportarlo a quel minimo di serietà che il luogo impone. "Ci stanno aspettando, Fabrizio, andiamo". Circondato dalla solita processione di giornalisti, fotografi e videomaker, sparisce dietro la porta della stanza degli interrogatori, dove ad attenderlo ci sono il pm Alessandro Gobbis e l'aggiunta Maria Letizia Mannella.

Corona è indagato per revenge porn, sulla base della denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Lo accusa in sostanza di avere chiesto favori sessuali in cambio della partecipazione al Grande Fratello, nel corso di una puntata su Falsissimo, il format già famoso per avere raccontato le vicende sentimentali della ex coppia Fedez- Chiara Ferragni. Sempre ieri sera, Corona ha pubblicato una seconda puntata in cui era presente l'ex concorrente del Gf Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno, modello e tik toker, il quale, in sostanza, nel programma dell'ex agente fotografico ha parlato di presunti abusi che avrebbe subito da parte del conduttore tv.

Con l'analisi dei dispositivi informatici e i sequestri probatori nelle perquisizioni di sabato a carico di Corona, gli investigatori della Polizia e della Polizia postale, coordinati dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, hanno acquisito anche altre foto e video non ancora mandati in onda nel suo programma su YouTube. Obiettivo di Corona è svelare I quello c he ha ribattezzato il "me too" italiano".