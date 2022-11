"Così Mirto ha confessato l'omicidio di Laura Ziliani"

Sarebbe stato un ex detenuto a ottenere la confessione piena di Mirto Milani, il 27enne di Lecco accusato di aver ucciso Laura Ziliani, in concorso con Silvia e Paola Zani. Stando a quanto scrive la giornalista Beatrice Raspa su Il Giorno, nel giro di poche settimane, l'uomo sarebbe riuscito a conquistare la fiducia dell'ex sopranista. Al punto che il ragazzo si sarebbe lasciato andare a un racconto dettagliato del delitto: " Insultavano la madre mentre moriva ", avrebbe confidato l'imputato.

La confessione di Mirto Milani

Un intreccio degno della trama di un film. L'ex detenuto, un imprenditore del Garda incarcerato per via di un presunto furto ai danni di una banca Svizzera (ora è in libertà), aveva condiviso la cella con Milani dall'ottobre del 2021 a metà del 2022. " Dire che tra noi ci fosse un'amicizia è fuori luogo, sono stato piuttosto il confidente di Mirto ", ha precisato l'uomo a Il Giorno. Fatto sta che, durante il periodo di convivenza obbligata col ragazzo, è riusciuto a farsi raccontare cosa fosse successo quella drammatica notte tra il 7 e l'8 maggio scorso, quando l'ex vigilessa fu uccisa. " Sono stato io ad avvicinarmi a Milani, spinto dalla curiosità. - ha spiegato - In breve abbiamo iniziato a parlare da mattina a sera, anche la notte. Non uscivamo mai dalla cella, lui aveva paura ". Alla fine, però, Milani ha vuotato il sacco rivelando che le sorelle Zani insultavano la madre mentre moriva. Confessione del 27enne "alla mano", l'ex detenuto ha chiesto di deporre. Le sue dichiarazioni hanno segnato la svolta nel caso. Dopo il crollo del ragazzo, anche Silvia e Paola Zani, hanno confessato il fatto.

