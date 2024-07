Disastro Pioltello, chieste cinque condanne fino a 8 anni e 4 mesi di carcere

Ascolta ora 00:00 00:00

Il disastro ferroviario di Pioltello è stato dovuto alla "responabilità di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e dei suoi vertici". É la "società stessa ad accettare il rischio di rottura dei giunti delle rete. Questo rappresenta una grave scorrettezza nei confronti dello Stato che versa milioni di euro per la manutenzione", ma anche una "grave slealtà nei confronti dei lavoratori dell'impresa che viaggiano tutti i giorni e che non hanno alcuna conoscenza e coscienza di ciò che riguarda la manutenzione". Allo stesso modo, per la procura, che ha chiesto cinque condanne dai 6 anni e dieci mesi fino a 8 anni e 4 mesi di carcere (per l'ex ad Maurizio Gentile) e tre assoluzioni, si è trattato di una "grave slealtà nei confronti dei passeggeri che ogni giorno viaggiano sul treno".

La procura ha anche chiesto la condanna a 6 anni e 10 mesi per Andrea Guerini, allora responsabile della Linea Sud della Direzione Territoriale Produzione (Dtp) di Milano, a 6 anni e 10 mesi per Marco Albanesi (in qualità di Responsabile dell'Unità di Brescia), a 7 anni e 10 mesi per Vincenzo Macello, Direttore della Direzione Territoriale Produzione (Dtp) di Milano, e a 8 anni e 4 mesi per Umberto Lebruto, all'epoca direttore della Direzione Produzione di Rfi. Ha poi chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto per Marco Gallini, allora Dirigente della struttura Organizzativa di Rete ferroviaria italiana, e perché "il fatto non sussiste"per Moreno Bucciantini, all'epoca capo reparto Programmazione e Controllo dell'Unità Territoriale Linee Sud di Rfi e Ivo Rebai, in qualità di Professional Senior responsabile della Struttura Operativa Ingegneria della Direzione Territoriale Produzione (Dtp).

Il disastro del regionale Cremona-Porta Garibaldi è avvenuto il 25 gennaio 2018 poco prima delle 7 del mattino. La pm Maura Ripamonti, che ha coordinato l'inchiesta insieme al collega Leonardo Lesti, e che è andata avanti per ore nel corso di due udienze per la requisitoria, ha concluso infine che il "90 per cento dei passeggeri di quel giorno, ed erano 250 in tutto, era composto da gente che prendeva il treno alle 5.30 del mattino per andare a lavorare, così come qualche studente. Sono tutte persone che viaggiano tranquille e che sono convinte che il treno sia sicuro".