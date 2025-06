Inchiesta hacker, Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Enrico Pazzali torna alla guida di Fondazione Fiera Milano. Secondo quanto risulta, il manager 61enne coinvolto nella scandalo sui dossieraggi della Equalize ha comunicato questa mattina la revoca dell'autosospensione da presidente dell'ente ai membri del comitato esecutivo e torna in carica con deleghe operative almeno fino all'approvazione del bilancio, atteso fra circa un mese e data naturale della scadenza del suo mandato.



Pazzali si era autosospeso dalla Fondazione dopo gli arresti di alcuni suoi collaboratori il 25 ottobre 2024, fra cui l'ex superpoliziotto Carmine Gallo (morto il 9 marzo) e l'informatico di Equalize, Samuele Calamucci. Il gip di Milano, Fabrizio Filice, aveva respinto per lui la richiesta di arresti domiciliari. Contro quell'ordinanza la Procura di Milano ha presentato appello al Tribunale del Riesame chiedendo di mettere ai domiciliari il manager indagato per associazione a delinquere.

A oltre 7 mesi di distanza ancora non è arrivata la decisione dei giudici che sarebbe comunque appellabile in Cassazione prima di diventare esecutiva. Da quanto si apprende da fonti vicine a Pazzali la decisione di revocare l'autosospensione sarebbe dettata dalla necessità di "contemperare legittime scelte di vita personale con le esigenze della Fiera".