Eredità Agnelli, pronta la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann

La procura di Torino ha preparato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. I pm hanno fatto seguito alla imputazione coatta ordinata dal gip che aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione. Sono stati messi a punto due capi d'accusa relativi a presunti illeciti fiscali che il giudice, a differenza di quanto ipotizzato dai pm, ha ritenuto non assorbiti dal reato di truffa. Ora il presidente di Stellantis rischia di veder sfumare l'ipotesi di estinguere il reato con i lavori socialmente utili e di finire a processo: i reati per i quali è stata formulata l'imputazione infatti non consentono la messa alla prova. A luglio scorso, il numero uno di Exor aveva versato 183 milioni al Fisco per "eliminare le conseguenze del reato" e accedere così all'istituto della map.

Per il gip Antonio Borretta, i due imputati avrebbero contribuito a falsificare le ultime dichiarazioni dei redditi della nonna, mancata a febbraio 2019, ovvero quelle del 2018 e 2019: obiettivo di Elkann, secondo il giudice, era sia evadere il fisco che risparmiare sull'imposta di successione. Secondo il giudice, dalla inchiesta sono emersi "artifizi e raggiri" con lo scopo di fare figurare all'estero, cioè in Svizzera, residenza di Donna Marella, che invece - dagli accertamenti effettuati nell'indagine - passava la maggior parte del tempo a Torino. Il reato da contestare, secondo il giudice, è la dichiarazione fraudolenta.

Elkann e Ferrero sono accusati di essere i veri "autori mediati" delle dichiarazioni presentate dal notaio svizzero Urs von Grueningen. Nello stesso provvedimento il giudice accoglie invece l'archiviazione chiesta dai pm per i suoi due fratelli, Lapo e Ginevra.