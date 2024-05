Fedez indagato per il caso Iovino, ora il rapper rischia l'affidamento di Leone e Vittoria

Potrebbe avere pesanti ripercussioni personali per Federico Lucia l'indagine che la procura di Milano ha aperto sull'aggressione ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip pestato per strada nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso. La procura di Milano ha formalmente indagato Fedez per rissa, lesioni e percosse e questo - secondo gli esperti - potrebbe incidere negativamente nella causa di divorzio da Chiara Ferragni.

Secondo i testimoni, che hanno assistito all'aggressione di Cristiano Iovino, Fedez era presente sulla scena al momento del pestaggio e persino le telecamere di sorveglianza della zona lo avrebbero immortalato mentre scende dal van, sul quale si trovava insieme ad alcuni ultras del Milan e alla modella Ludovica Di Gresy. Federico Lucia ha negato sin da subito ogni coinvolgimento e al Salone del libro, dove era presente per una conferenza, ha gettato fumo negli occhi dei presenti per cercare di distogliere l'attenzione sui suoi guai, ma i Carabinieri e la Procura indagano sull'aggressione puntando a ricostruire l'intera vicenda, cominciata nella discoteca The Club di Largo La Foppa.

Divorzio Fedez-Ferragni, cosa rischia il rapper

Il legale del rapper, l'avvocato Gabriele Minniti, ha dichiarato che "non è stato notificato alcun atto" a Fedez ma intanto i guai giudiziari che dovrà affrontare a seguito della vicenda Iovino lo mettono in una posizione decisamente scomoda nella causa di separazione che è in corso con l'ex moglie. Le accuse contestategli dalla Procura - rissa, lesioni e percosse - sono pesanti e secondo gli esperti l'indagine in corso potrebbe influire negativamente sul divorzio. "Se effettivamente indagato e il procedimento penale non si concludesse con un'archiviazione rapida, l'affidamento dei figli potrebbe essere a rischio", ha dichiarato l'avvocato Antonio Scarnera a Leggo, nel caso la separazione tra i Ferragnez fosse non consensuale.

Mentre l'indagine per truffa a carico di Chiara Ferragni potrebbe non rappresentare una discriminante sul tema dell'affidamento di Leone (6 anni) e Vittoria (3 anni), ben diversa è la posizione di Fedez che con l'ultima brava potrebbe giocarsi l'affido dei suoi due figli. "Il giudice per l'affidamento esclusivo della prole valuta come presupposti la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore, nonché che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole, qualsivoglia circostanza che renderebbe l'affidamento condiviso pregiudizievole per il figlio", ha concluso l'avvocato Scarnera.

La situazione, dunque, rimane complessa su più fronti per Fedez.