Fedez, gli sms, le versione di Ludovica Di Gresy: cosa si vede nei filmati

Si fa complessa l'indagine della Procura di Milano sull'aggressione al personal trainer dei vip, Cristiano Iovino, nella quale è coinvolto anche Fedez, indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e documenti video per ricostruire esattamente cosa è successo nella notte tra il 21 e il 22 aprile, dal momento della lite in discoteca tra il personal trainer e il rapper fino al pestaggio in strada. Manca ancora il movente dell'aggressione e le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da Ludovica Di Gresy, la modella bionda che da settimane è al fianco di Fedez, rimescolano le carte in tavola. "Io non ero nel locale, quella notte ero con i miei genitori", ha dichiarato la 22enne ma lo scambio di sms intercorso quella stessa notte con Federico Lucia getta nuovi dubbi sulla sua versione.

Cosa è successo in discoteca

La procura sta ricostruendo passo dopo passo ciò che è accaduto prima dell'aggressione in strada a Cristiano Iovino e che avrebbe scatenato la "spedizione punitiva". Il Corriere riferisce che le telecamere della discoteca The Club avrebbero ripreso Fedez mentre viene calmato e allontanato dalla security del locale dopo una lite proprio con il personal trainer. Nelle immagini il rapper si mostra agitato. Con lui ci sono la sua guardia del corpo, Christian Rosiello, e il trapper Taxi Bi. I filmati interni del locale sequestrati dagli inquirenti mostrano che Cristiano Iovino viene allontanato dal privé per primo ma alla fine tutti, compreso Fedez e i suoi amici, vengono accompagnati fuori dal locale. Nel gruppo ci sono anche alcune ragazze e tra loro spicca una giovane bionda, che sembra essere Ludovica Di Gresy, la donna che da alcune settimane è spesso al fianco di Federico Lucia.

La bionda ripresa dalle telecamere

Gli inquirenti collocano sulla scena dell'aggressione Fedez, riconosciuto da alcuni testimoni e nei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, e alcuni ultras del Milan. Ma dal van scuro arrivato poco dopo le tre di notte in via Traiano, a Citylife - dove Iovino è stato picchiato - è scesa anche una ragazza bionda. Le telecamere del residence Parco della Vittoria l'hanno immortalata mentre scende dal van Mercedes. È Ludovica Di Gresy? È quello che gli inquirenti stanno cercando di capire. In Questura e in una intervista al Messaggero, lei ha dichiarato che quella notte non era con Fedez né nel locale né a Citylife: "Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa". Eppure, i filmati hanno ripreso una ragazza bionda scendere dal Van e corre sotto la pioggia battente verso l'ingresso del palazzo, accanto alla portineria, dove Iovino è a terra, che sembra corrispondere al suo profilo.

Gli sms tra Ludovica e Fedez

Al momento le autorità stanno verificando le dichiarazioni rilasciate da Ludovica Di Gresy grazie ai tabulati telefonici e ai controlli sulle celle telefoniche. Una verifica d'obbligo visto che la modella 22enne ha rivelato che quella notte ha avuto uno scambio di sms proprio con Fedez. Il rapper l'avrebbe avvertita della rissa in discoteca e forse anche di ciò che è accaduto dopo sotto casa di Iovino. Perché Fedez abbia sentito il bisogno di parlarne con lei, però, non è chiaro. Quello che è certo è che la Procura sta lavorando sull'identificazione di tutti i partecipanti al pestaggio di via Traiano.

Nel registro degli indagati, al momento, ci sarebbe solo Fedez, ma su altri nomi gli investigatori pare abbiano sempre più certezze.