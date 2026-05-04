Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivate tre esposti tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.

In particolare in uno degli esposti si fa riferimento proprio a Saif Abdelrahim Abukeshek, cittadino di nazionalità palestinese in possesso della cittadinanza spagnola e svedese e membro del direttivo della Global Sumud Flottilla che si è imbarcato al porto di Augusta per partecipare alla missione. Partito inizialmente il 26 aprile scorso a bordo dell’imbarcazione “Batolo” battente bandiera francese, si era trasferito sull’imbarcazione “Eros 1” battente bandiera italiana. L’imbarcazione “era stata avvicinata da un mezzo militare appartenente all'esercito israeliano e personale militare non meglio identificato procedeva – come hanno spiegato le avvocate del team legale - al prelevamento forzato di Saif Abdelrahim Abukeshek e degli altri membri dell’equipaggio”. Ma mentre gli altri membri dell’equipaggio della Eros 1 sono fatti sbarcare in Grecia, Saif Abdelrahim Abukeshek insieme a Thiago Avila altro membro simbolo della missione sono stati trasferiti in carcere in Israele.

A Roma è aperto da tempo un fascicolo relativo alla prima missione verso Gaza dell'autunno scorso.

Nel procedimento il pm Stefano Opilio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, procede contro ignoti per i reati di sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Gli inquirenti per questo procedimento inoltreranno una richiesta di rogatoria ad Israele.