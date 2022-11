"Stuprata dagli albanesi come fossi una preda". Il racconto choc della 23enne

" Mi stavano addosso come fossi una preda ". È il racconto, a dir poco rabbrividente, della 23enne violentata dai tre albanesi nella stanza di un motel a Cornaredo, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Gli auguzzini, arrestati con l'accusa di violenza sessuale continuata e di gruppo, non hanno dato scampo alla vittima né di reagire alle sevizie né di chiedere aiuto. Al punto che la giovane, originaria di Haiti ma residente in Italia, è stata costretta a soccombere anche quando i carabinieri hanno bussato alla porta della camera. " Non inficia il suo racconto - ha precisato il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - il fatto che la vittima non abbia chiesto aiuto " poiché sarebbe stata " più volte minacciata di restare in silenzio ".

Il racconto della vittima

Un inferno durato 12 ore. Le violenze sono iniziate alle 5.30 del 3 maggio scorso protraendosi fino alle ore 17 del pomeriggio successivo. Il primo a cominciare è stato Xhentjan Agaraj, 23 anni, il ragazzo con cui la giovane aveva concordato una prestazione sessuale a pagamento durante la serata trascorsa in un locale della movida milanese. Successivamente hanno partecipato alle sevizie anche gli altri due albanesi: Alfiol Quku (29 anni) e Alvardo Agaraj (21 anni), rispettivamente il cugino e il fratello del 23enne. Tutti e tre hanno violentato e costretto la vittima a subire morsi, botte e mani al collo " fino a togliere il respiro ", malgrado lei li implorasse di smettere. Torturata e trattata " come un animale ", la 23enne ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri solo quando i suoi aguzzini hanno lasciato la camera.

Le foto, i video e l'arresto degli albanesi