“Frode in pubblica fornitura e turbativa d’asta”: indagine sul Cpr di Milano

Frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta. Con queste ipotesi di reato la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sul Centro di Permanenza per il Rimpatrio dei migranti irregolari di via Corelli. Dalle prime ore dell'alba, infatti, sono in corso in queste ore perquisizioni e acquisizioni di documenti a Milano e Salerno da parte della Guardia di Finanza.

Al centro dell’indagine delle fiamme gialle, coordinata dal pm Paolo Storari, c’è La Martinina Srl, di Pontecagnano, società salernitana aggiudicataria dell’appalto da 4,4 milioni di euro della Prefettura di Milano. Gli inquirenti stanno notificando gli avvisi di garanzia agli indagati, l'amministratore di fatto Alessandro Florenzi e Consiglia Caruso, la rappresentante legale, nonché all’azienda coinvolta per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli eventuali reati commessi dal management.

Si punta - come evidenzia un comunicato della procura milanese guidata da Marcello Viola - alla ricerca degli illeciti penali commessi dal management della società a vantaggio di quest'ultima. L'indagine è partita da un approfondimento della Guardia di Finanza sulla gara d'appalto indetta dalla Prefettura milanese: un altro risvolto dell'inchiesta sarà però sulle condizioni in cui erano sottoposti gli ospiti del centro, per verificare se i servizi erogati corrispondevano a quelli previsti sulla carta. Già in passato c'erano state diverse polemiche sul modo in cui venivano trattati gli ospiti, come documentato dagli ospiti del centro che giravano video con il telefonino e da alcune testimonianze degli operatori del centro.