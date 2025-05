Garlasco, il giallo dei vestiti ritrovati nel canale. "Erano sporchi di rosso"

La suggestiva testimonianza della moglie di un agricoltore ai microfoni di Mattino 5 sul ritrovamento di vestiti e scarpe in una borsa poi gettata in un canale nei dintorni di Garlasco. I Ris nel 2007 non li ritennero utili e oggi sono stati distrutti