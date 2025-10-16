Abbonati
Garlasco, malore per la madre di Sempio: portata d'urgenza in ospedale

La donna è stata ricoverata all'ospedale San Matteo di Pavia ma sussiste il massimo riservo sulle sue condizioni, che non sarebbero gravi

Malore per la madre di Andrea Sempio, indagato nell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La donna è stata portata via in ambulanza dalla propria abitazione e condotta presso il più vicino ospedale per dei controlli medici. Nonostante le informazioni iniziali fossero preoccupanti, pare che gli accertamenti abbiano escluso gravi conseguenze per la donna, che attualmente si trova presso l'ospedale San Matteo di Pavia. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", sarebbe stata ricoverata in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Non sono ovviamente note le cause del malore: nei filmati diffusi da Fabrizio Corona sui suoi social si vede prima un'auto medica che entra nel vicolo in cui si trova la casa dei Sempio e poi un'ambulanza che andava via con i lampeggianti.

Negli ultimi mesi i Sempio sono al centro delle cronache proprio per il caso di Garlasco: all'inizio della primavera, ad Andrea è stata notificata l'iscrizione nel registro degli indagati per concorso in omicidio e i genitori l'hanno sempre difeso, sostenendo a spada tratta la sua innocenza.

Articolo in aggiornamento

