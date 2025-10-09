Garlasco, perquisito il pm di Milano nell'inchiesta su Venditti

Articolo in aggiornamento

La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, nell'ambito dell'inchiesta "Clean 2". Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari anche in merito all'archiviazione del fascicolo a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco.

La Guardia di Finanza di Brescia sta acquisendo documentazione nell'ufficio di Mazza su delega della pm Claudia Moregola, presente durante l'attività investigativa, e del Procuratore di Brescia, Francesco Prete. Secondo l'Ansa, i finanzieri starebbero cercando materiale sulle presunte spese sostenute da Venditti per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso.