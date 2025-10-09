Garlasco, perquisito il pm di Milano nell'inchiesta su Venditti

Articolo in aggiornamento
La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, nell'ambito dell'inchiesta "Clean 2". Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari anche in merito all'archiviazione del fascicolo a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco.La Guardia di Finanza di Brescia sta acquisendo documentazione nell'ufficio di Mazza su delega della pm Claudia Moregola, presente durante l'attività investigativa, e del Procuratore di Brescia, Francesco Prete. Secondo l'Ansa, i finanzieri starebbero cercando materiale sulle presunte spese sostenute da Venditti per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso.