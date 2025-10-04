Garlasco, spunta un secondo ticket del parcheggio a casa Sempio

Il caso di Garlasco continua a tenere banco principalmente in ragione del fatto che, da quanto emerge, ci potrebbero essere degli elementi che non collocherebbero Alberto Stasi sulla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio. È stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Chiara Poggi, ma si è sempre professato innocente e ora la procura di Pavia sembra credere che possa esserci del vero. È ancora tutto da accertare, le indagini sono in corso e al momento si conosce ben poco dei progressi fatti dagli inquirenti ma l'attenzione mediatica è molto alta e qualche elemento comunque trapela. Come un nuovo scontrino che sarebbe stato trovato a casa dei genitori di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per omicidio nell'indagine di Garlasco.

Lo scontrino del parcheggio del 13 agosto è centrale nell'indagine di Garlasco, perché è l'elemento che è sempre stato considerato quasi un alibi per Sempio. In base a quel pezzo di carta, che però non ha numero di targa e non può essere riconducibile a nessuno, è impresso l'orario delle 10.18 del 13 agosto 2007. Se Sempio fosse stato davvero a Vigevano a quell'ora, come indicato dallo scontrino, non sarebbe potuto essere a Garlasco all'orario in cui è stata collocata l'ora della morte di Chiara Poggi. Questo lo ha sempre escluso di fatto dai sospettati anche se nella nuova indagine quello scontrino è stato messo in dubbio e, forse, non è stato preso da Sempio quella mattina. La versione fornita fin dal primo momento è che l'indagato, che ai tempi aveva 19 anni, si fosse recato a Vigevano per acquistare un libro ma che la libreria fosse chiusa. Quindi sarebbe poi rientrato a casa. Lo scontrino è stato conservato per anni nei cassetti per poi essere tirato fuori e mostrato agli investigatori, in circostanze contraddittorie, solo 10 anni dopo, quando Sempio è stato indagato.

Ma ora è stato scoperto che a casa Sempio c'era anche un altro scontrino, questo risalente al giorno successivo rispetto all'omicidio: 14 agosto ore 17.32. Stesso parcheggio di Vigevano rispetto al giorno precedente. È stato trovato durante l'ultima perquisizione a casa dei genitori. È probabile che Sempio sia tornato a Vigevano il giorno successivo, vigilia di Ferragosto, per acquistare un libro? I genitori pare non ricordino chi lo abbia preso ma quel che è certo è che sia stato conservato per 18 anni senza un apparente motivo.

Nella vicenda di Garlasco sicuramente da qualche parte sono stati fatti errori marchiani

