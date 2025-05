Condannato il "guru delle diete". Cosa ha fatto Panzironi

Ascolta ora 00:00 00:00

Adriano Panzironi, conosciuto al pubblico del piccolo schermo e sui social come il "guru delle diete", è stato condannato in primo grado 2 anni e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica. Secondo l'accusa, il 53enne avrebbe dispensato consigli su regimi alimentari e proposto l'assunzione di integratori ritenuti " potenzialmente dannosi " per la salute. Il tribunale monocratico di Roma, su richiesta della procura, ha inflitto una pena ad 1 anno e 4 mesi anche al fratello gemello del sedicente professionista, Roberto Panzironi, accusato di reato in concorso. Inoltre i due imputati dovranno provvedere al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 20mila euro in favore dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Roma.

La condanna

La sentenza di primo grado è arrivata a cinque anni dall'avvio del processo. I pm di piazzale Clodio contestano a Panzironi di aver esercitato abusivamente la professione nei confronti di una " numerosa platea di ascoltatori della trasmissione televisiva Life 120 Channel ", in onda tutti i giorni sul digitale terrestre. Nella fattispecie, secondo quanto emerso dalle indagini, l'imputato avrebbe fornito agli utenti " particolareggiate indicazioni sul regime alimentare - si legge in uno stralcio delle carte d'inchiesta visionate dall'Ansa - e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di 'dieta' perché improntati all'eliminazione di taluni cibi ed all'assunzione di altri in dosaggi determinati ".

Le diete personalizzate

A quanto pare, nulla sarebbe stato lasciato al caso. Secondo gli inquirenti, infatti, Panzironi avrebbe fornito indicazioni " in forma personalizzata " agli spettatori, dopo aver acquisito i rispettivi recapiti telefonici mediante gli operatori di un call center. Agli utenti, che potevano contattarlo anche su Facebook, avrebbe prescritto alcuni integratori che venivano commercializzati online dallo stesso imputato. I prodotti " contenenti vitamine, metalli di interesse biologico, melatonina ed altre sostanze " sarebbero stati " di potenziale nocitività per la salute dell'individuo se assimilati senza controllo medico ".

L'accusa nei confronti del fratello

Quanto al fratello gemello del 53enne, Roberto Panzironi, si sarebbe ritagliato un " ruolo operativo " nel business. Secondo l'accusa, l'uomo provvedeva " alla stampa e alla divulgazione " delle pubblicazioni " pseudoscientifiche ". E dunque per gli inquirenti, Roberto avrebbe concorso " moralmente e materialmente " con il fratello nella " commissione del reato sia rafforzandone il proposito delittuoso e sostenendone le iniziative illecite, sia dando attuazione e rendendo disponibili gli strumenti logistici per operare con quelle particolari modalità e per finanziarle ". Da qui la condanna di primo grado a 1 anno e 4 mesi per concorso in reato.

Magi (Omceo): "Soddisfatti per la condanna"

" Sono molto soddisfatto per questa condanna ", ha dichiarato all'Ansa Antonio Magi, il presidente di Omceo Roma. Era stato lui, nel 2018, a denunciare Panzironi per esercizio abusivo della professione medica: " Come Ordine dei medici riteniamo che la magistratura abbia dato un segnale molto importante. - ha aggiunto Magi - Speriamo che questo sia di monito per tutti quanti: non seguite semplicemente chi promette di farvi vivere 120 anni, ma seguite i medici e i professionisti sanitari abilitati dal Ssn alla cura della persona ".

Non posso non esprimere apprezzamento per questo risultato,

che ripaga l'impegno difensivo profuso in questi anni di processo e che segnala l'emergere di una sensibilità al passo con i tempi, che tiene conto delle nuove e insidiose modalità di comunicazione rappresentate dai social

Parole di soddisfazione anche da parte dell'avvocato Valeria Raimondo, che ha rappresentato e difeso Omceo Roma: "- le parole del legale -".