"Ha fatto muro e impedito la fuga". Arriva la prima condanna per le violenze di capodanno a Milano

È iniziato il processo per le violenze di capodanno a Milano avvenute un anno e mezzo fa in piazza del Duomo. Per Abdallah Bouguedra il tribunale ha disposto una conanna a 5 anni e 10 mesi di reclusione. Per il 22enne di origine nordafricane, il pm meneghino Alessia Menegazzo ha chiesto una condanna a 6 anni di carcere perché il giovane " non ha fornito prove a discolpa, se non l'ostinata negazione dell'evidenza " in merito alla sua partecipazione alla violenza di gruppo nei confronti di una studentessa, all'epoca 19enne. La richiesta è stata pressoché accolta nonostante gli avvocati dell'imputato abbiano chiesto che venisse assolto con la formula più ampia possibile.

Nella sua requisitoria, il pm ha ricostruito la " lunga e articolata indagine " riguardo le " brutali aggressioni " e in particolare quella nei confronti di una coppia di amiche, circondate e aggredite, vicino al McDonald's della centralissima piazza milanese. In particolare, il pm ha rilevato come il giovane ha " continuato a sostenere, mentendo, di non essere il ragazzo ripreso dalle telecamere e descritto dalle vittime ". Questo nonostante sia stato riconosciuto sia " nell'immediatezza dei fatti che nell'incidente probatorio. Le due ragazze accerchiate e molestate lo ricordavano benissimo quel ragazzo di origine marocchina con i capelli con le punte bionde. L'unico video agli atti riproduce l'imputato sulla scena del crimine ".

E non esistono agli atti testimoni capaci di collocarlo altrove se non su quella scena, spiega il pm: " Non ci sono dubbi è lui, non ci sono equivoci: la collocazione dell'imputato da parte delle vittime sia nel primo accerchiamento che dopo è certa ". Menegazzo ricorda come la sua presenza in piazza abbia " aumentato la forza intimidatrice del branco. Ha fatto muro, ha impedito la fuga, ha ostacolato l'intervento degli amici delle ragazze, la sua è una presenza attiva che ha agevolato gli aggressori ". Questo, sottolinea il pm, gli vale " responsabilità certa al di là di ogni ragionevole dubbio ". La richiesta è a 6 anni di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapina della borsa della studentessa.